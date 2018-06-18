دبي تستضيف «مختبر انطلاق للأفكار»

دبي (الاتحاد)

تستضيف مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، الدورة الثانية من البرنامج التدريبي لـ»مختبر انطلاق للأفكار» الخاصة بحاضنة «انطلاق»، التي أطلقتها مجموعة الإمارات العام الماضي، من 10 ولغاية 30 يوليو 2018. ويأتي تنظيم الدورة الثانية من مختبر انطلاق للأفكار، نتيجة للنجاح الذي تم تحقيقه في الدورة الأولى وزيادة عدد الراغبين بالالتحاق في المختبر لاكتساب المزيد من الخبرة في مجال ريادة الأعمال.

وتقام الدورة الثانية من مختبر انطلاق للأفكار في مركز حمدان للإبداع والابتكار، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي ترتكز جهوده على دعم المواهب في جميع القطاعات والدخول في شراكات مع عدد من المؤسسات والشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في توجيه وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.