وفد تجاري إماراتي يزور كازاخستان لتعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد)
أنهت سفارة كازاخستان في دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداتها للزيارة الرسمية المرتقبة التي يقوم بها وفد إماراتي رفيع المستوى يضم 22 من كبار رجال الأعمال ورؤساء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في كبريات الشركات الإماراتية خلال الفترة من 3 حتى 6 يوليو المقبل.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة المشاركة في عدد من الفعاليات الدولية منها اجتماع كازاخستان الدولي للاستثمار الذي يحضره معالي باخيتجان ساغينتايف، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، وافتتاح مركز أستانا المالي الدولي، والاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس العاصمة «أستانا».
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وقال خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان في دولة الإمارات: «في ظل الزخم الملموس الذي تشهده العلاقات الإماراتية الكازاخستانية مدعومة بالرغبة المتبادلة في توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات التنموية، تسعى سفارة كازاخستان في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين وتوسعة آفاق التعاون المتبادل وتسهيل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية للبلدين».
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وأضاف أن كازاخستان تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في التحول من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد متنوع قائم على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية عبر تبادل الخبرات والاستثمارات بالتركيز على المجالات والقطاعات الحيوية.