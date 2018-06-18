«كهرباء دبي» تدشن 15 محطة بتكلفة 1.73 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 15 محطة تحويل رئيسة جهد13211 كيلوفولت في مناطق الصلال وسيح الشعيب ومجمع إكسبو 2020 وورسان الأولى وحدائق الشيخ محمد بن راشد ونخلة جميرا والمركاض وند الحمر ومعبر الخليج التجاري وزعبيل الثانية بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1.73 مليار درهم.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة توائم استراتيجياتها لدعم الخطط التنموية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» من خلال العمل على توفير بنية تحتية متطورة تلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه في الإمارة وتوفير إمدادات الطاقة والمياه على أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة حيث يعكس تدشين 15 محطة تحويل رئيسة جهد 13211 كيلوفولت المنهج المتميز الذي تتبناه الهيئة ومساعيها الدؤوبة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها. وأضاف أن الهيئة أنشأت 236 محطة جهد 11132 كيلوفولت حتى نهاية العام 2017، بينما بلغ عدد المحطات التي تم تدشينها خلال العام 2017 فقط 15 محطة وصلت تكلفتها الإجمالية 1.68 مليار درهم.

وأكد التزام الهيئة ونلتزم بمواصلة خططها ومشاريعها التنموية الرائدة التي ميزت عملها منذ تأسيسها ومكنها من التفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية محققة نتائج تنافسية على مستوى العالم وتجلى ذلك في نجاحها بخفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى حوالي 3.3 في المائة مقارنة مع نسبة 6 - 7 في المائه في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وأشار إلى انخفاض نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 7.1% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية لتحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي يضاف إلى ذلك أن الهيئة تمكنت من تحقيق أفضل النتائج العالمية في معدل الدقائق المفقودة للمتعامل سنوياً، والذي بلغ 2.68 دقيقة مفقودة مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي مما قاد دولة الإمارات ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي للحصول على المرتبة الأولى على مستوى العالم في الحصول على الكهرباء بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي.

يذكر أن القدرة الإنتاجية لمحطات إنتاج الكهرباء في الهيئة تصل حالياً إلى 10413 ميجاوات بينما تبلغ القدرة الإنتاجية للكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقة النظيفة 413 ميجاوات ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2020 إلى 1313 ميجاوات إضافة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي خلال 2020 إلى حوالي 14085 ميجاوات.