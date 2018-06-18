«فيتش»: المحفزات تقفز بالنمو غير النفطي في أبوظبي إلى %4 في 2019

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تدعم حزمة التحفيزات الاقتصادية التي أعلنتها حكومة أبوظبي مؤخراً بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الوقت الراهن، تعافي نمو اقتصاد الإمارة خلال العام الجاري، متوقعة أن يرتفع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.5% في 2018 وأن يرتفع إلى 4.0% في عام 2019، وذلك بالمقارنة مع نمو قدره 1.8% في عام 2017.

وقالت الوكالة في تقرير أصدرته أمس إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها ستسهم في زيادة التحسينات في بيئة الأعمال، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من نمو القطاعات غير النفطية والتنويع مع مرور الوقت، وذلك رغم بقاء اعتماد اقتصاد أبوظبي على إنتاج الهيدروكربونات والإنفاق الحكومي في المستقبل المنظور.

وأوضحت الوكالة أنه وفي ظل التوقعات الجديدة، وبافتراض حدوث زيادة تدريجية في الإنفاق التحفيزي، فإنه من المتوقع أن تحقق حكومة أبوظبي فائضاً في الميزانية خلال العام الجاري بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 0.9% في عام 2019، وذلك بالمقارنة مع عجز تقديري يبلغ 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، لافتة إلى أن هذه الأرقام تشمل الإيرادات الاستثمارية المقدرة لجهاز أبوظبي للاستثمار.

وقالت الوكالة إن برنامج المحفزات الاقتصادية الجديد لحكومة أبوظبي سيكون له تأثير محدود على التصنيف الائتماني السيادي للإمارة، وذلك بالنظر لقوة الميزانية التي تتمتع بها الإمارة، والتي تتميز بكونها الأقل فيما يتعلق بمتوسط سعر التوازن النفطي بين دول المنطقة، لافته إلى أن هذه الحزمة تأتي في أعقاب انتهاء برنامج التكيف المالي خلال فترة تراجع أسعار النفط، والذي شهد تخفيضات ملحوظة في الإنفاق المالي مع زيادة في الإيرادات غير النفطية.