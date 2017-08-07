ابن دغر يدشن مشاريع تنموية نفذتها الإمارات في المخا

المخا (الاتحاد، وام)

دشن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أمس، المرحلة الثانية من تسليم المساكن التي تم بناؤها بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية للمواطنين في مدينة المخا، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات لإعادة إعمار المدينة. وقام رئيس الوزراء اليمني، بحضور وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية برئاسة المهندس محمد الكتبي، بتسليم المواطنين المستفيدين مفاتيح منازلهم التي قامت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر بتمويل إعادة بنائها بعد أن تضررت جراء الحرب العدوانية التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح على الشعب اليمني الشقيق. واطلع رئيس الوزراء اليمني والحضور خلال جولة له على المنازل التي اعتمدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في إنجازها على أحدث التشطيبات مع توافر جميع الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي حيث عبر بن دغر عن ارتياحه ورضاه بالعمل الذي تقوم به دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر في مدينة المخا لإعادة إعمار المنازل المتضررة وتأهيل محطة الكهرباء والمستشفى والمرافق الخدمية الأخرى. كما قام رئيس الوزراء اليمني بجولة استطلاعية في محطة المخا البخارية، حيث استمع من مديرها وموظفيها على ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية بدعم سخي من دولة الإمارات. وقال ابن دغر، إن دولة الإمارات تقدم دعماً سخياً على المستويين العسكري والإنساني، وهذا سيظل محفوراً في ذاكرة اليمنيين.

من جانبه، أكد مدير «الهلال الأحمر» الإماراتية محمد سعيد الكتبي أن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة عبر «الهلال الأحمر» سيتسمر من أجل تخفيف كاهل المعاناة على أبناء الشعب اليمني، مشيراً إلى أن هناك مشاريع أخرى سوف تقدمها «الهلال الأحمر» الإماراتية في مختلف المحافظات.

يذكر أن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر يعد أول مسؤول يمني في حكومة الشرعية يزور مدينة المخا بعد تحريرها من قبضة المليشيات الانقلابية قبل أشهر، حيث أكد خلال زيارته عزم الحكومة على إعادة تشغيل ميناء المخا، وإعادة نشاطه بشكل أفضل مما كان عليه، وإعمار المدينة وتطبيع الحياة فيها، وتوفير الخدمات لأهلها وسكانها الذين وقفوا ودافعوا وَصدُّوا عدوان الانقلابيين.

وأشاد بالتضحيات العظيمة لدول التحالف العربي الذين لم يتوانوا لحظة في الدفاع عن اليمن وشرعيته الدستورية ووقف عدوان الحوثي وصالح على الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأضاف بن دغر «أن المحاولات البائسة والجبانة للمليشيا الانقلابية لاستهداف ميناء المخا وتهديد الملاحة الدولية سيكتب لها الفشل وقد فشلت، وتدل على الحقد الدفين للمليشيات ونهجها التدميري والإضرار بالمصالح العامة والخاصة»، لافتاً إلى أن الحكومة والتحالف العربي سيضعون حداً لتلك الأعمال المدعومة من إيران الذي أمدت الحوثيين بالأسلحة ومولت حربهم على الشعب اليمني.

«أخبار الساعة»: «شبوة» وجه آخر للدور الإماراتي المشرف في اليمن

أبوظبي (وام)

قالت نشرة «أخبار الساعة»، إنه يوماً تلو الآخر، تضيف الإنجازات الإماراتية الشامخة في نصرة أصحاب القضايا العادلة ألقاً متزايداً إلى المشهد الإماراتي الباعث على الفخر والاعتزاز بما تمثله دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها من منصة عربية قوية، عزيزة ومنيعة، تؤازر الأشقاء والأصدقاء في صون حقوقهم، من دون أي مصالح سوى ما يتملّكها من شعور بالمسؤولية تجاه شعوب المعمورة والنابع من رغبتها الصادقة الملحة في أن تسهم بدور فاعل في تحسين حياة البشرية وتحويل العالم إلى مكان أفضل ينعم فيه الجميع بالعدالة والأمن والعيش الرغيد. وأضافت في افتتاحيتها تحت عنوان «شبوة.. وجه آخر للدور الإماراتي المشرّف في اليمن» لقد كان اليمن وشعبه، ولا يزال، خير شاهد على أن الإمارات، في ظل قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ماضية بكل قوة وإصرار نحو استكمال نهج الآباء المؤسسين في الإسهام بدور حيوي ومهم يصون الأمن القومي العربي، ويحفظ للدول العربية وحدتها وسيادتها واستقرارها في مواجهة أي تحديات أو مخاطر مهما كان مصدرها. كيف لا؟ واليمن الشقيق بالذات، لطالما حظي باهتمام استثنائي ودعم قلّ نظيره من الوالد القائد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما أرسى قواعد علاقة متينة بين الإمارات واليمن تمتد ثمارها الطيبة إلى يومنا هذا». وشددت على أن العملية النوعية التي نفذتها قوات النخبة اليمنية في محافظة شبوة ضد تنظيم القاعدة بإسناد من القوات الإماراتية مؤخراً، جاءت لتضيف فصلاً جديداً من فصول الدور الإماراتي اللافت للنظر في نصرة اليمن وأبنائه، ليس في وجه الانقلاب فقط، بل أيضاً ضد التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي بذلت كل ما في وسعها لاستغلال الفوضى التي تسبب بها الانقلابيون لفرض سيطرتهم على المناطق الهشة أمنياً وتحويل حياة الشعب اليمني إلى مأساة يومية. ومضت تقول «ولكن هيهات، فدولة الإمارات العربية المتحدة التي هبت منذ البداية ضمن صفوف التحالف العربي لإنقاذ اليمن وأهله من براثن الانقلابيين، مسطرة بدماء أبنائها الزكية من الشهداء والجرحى أروع صور التضامن العربي، تبرهن من خلال العملية النوعية في شبوة، على دورها الذي لا يقل ألقاً في التصدي لبؤر الإرهاب في اليمن، ولاسيما بعد الدور الذي أسهمت به القوات المسلحة الإماراتية في دحر «القاعدة» أثناء عملية تحرير المكلا.