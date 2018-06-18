«الاتحادية للضرائب» تتلقى إقرارات مايو

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب الشهر الجاري في تلقي الإقرارات الضريبية من الأعمال المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة والتي انتهت فترتها الضريبية الأولى بنهاية شهر مايو الماضي إضافة إلى الأعمال التي انتهت فترتها الشهرية بنهاية الشهر ذاته، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية التي يتم من خلالها إتمام جميع إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة الدفع بدقة وسرعة.

وأكدت الهيئة أمس، أن الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي هو الحد الأقصى لتقديم الإقرارات عن الفترة الضريبية المنتهية بنهاية الشهر الماضي، داعية الأعمال المسجلة المشمولة بهذه الفترة للاستعداد لتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة الدفع عليها ضمن المدة الزمنية المحددة وضمان استلام الهيئة للمبالغ الضريبية قبل 28 يونيو تجنباً للتعرض لغرامات إدارية في حال عدم الالتزام.