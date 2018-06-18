فيدرر يسقط نادال من قمة التصنيف العالمي

باريس (أ ف ب)

أزاح السويسري روجيه فيدرر، الفائز أمس الأول بدورة شتوتجارت، غريمه الإسباني رافايل نادال عن صدارة ترتيب لاعبي التنس المحترفين، فيما لم يطرأ أي تعديل لدى السيدات على نادي العشر الأوليات.

ورفع فيدرر رصيده بعد الفوز باللقب الـ98 في مسيرته، إلى 8920 نقطة، متقدماً بفارق 150 نقطة على نادال الذي فضل الخلود للراحة بعد فوزه باللقب الحادي عشر في بطولة رولان جاروس، بينما كان الفارق 100 نقطة لصالح الأخير الأسبوع الماضي.

وحصل تبادل في المراكز أيضاً بين البلغاري جريجور ديميتروف الذي استعاد المركز الخامس، والكرواتي مارين سيليتش المتراجع إلى السادس.

وتقدم الفرنسي ريشار جاسكيه الفائز بدورة زهرتوجنبوش الهولندية خمس درجات، وصار في المركز الخامس والعشرين.

وفي غياب الدورات الكبيرة لدى السيدات، وابتعاد الأوليات عن المشاركة في دورتي زهرتوجنبوش ونوتنجهام البريطانية، حافظت الرومانية سيمونا هاليب المتوجة في رولان جاروس، بالصدارة.

ولم يطرأ أي تعديل على نادي العشر الاوليات، وكانت التغييرات بسيطة جداً في النصف الثاني من نادي العشرين، بحيث كسبت كل من الأميركية كوكو فانديفيغه والأسترالية اشلي بارتي، الفائزة في دورة نوتنغهام، درجة واحدة، وصعدتا إلى المركزين الخامس عشر، والسادس عشر على التوالي.