سوق دبي تمدد رعاية بطولة إيرلندا للجولف حتى 2022

رضا سليم (دبي)

أعلنت سوق دبي الحرة عن تمديد رعايتها لبطولة إيرلندا المفتوحة للجولف حتى عام 2022، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بفندق جميرا كريك سايد، وحضره كولم ماكلولين نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، وسيناد السباعي نائب رئيس التسويق بسوق دبي الحرة، ونيك تاريت مدير مكتب الجولة الأوروبية بدبي، وصلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة.

وكشف المؤتمر تفاصيل النسخة الجديدة التي تستضيفها مؤسسة روري، وتقام في نادي باليليفين للجولف في مقاطعة دونيجال خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، وتعد واحدة من أكثر البطولات تطوراً على مستوى العالم، وأسهمت رعاية سوق دبي الحرة لها منذ عام 2015، إلى زيادة الجوائز المالية فيها من 2,5 مليون يورو لتصل إلى 7 ملايين دولار أميركي حالياً، وفي العام الماضي تم تصنيف الحدث كواحدة من 8 بطولات فقط على مستوى العالم ضمن جولات سلسلة روليكس المرموقة في إطار الجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

وتشهد البطولة مشاركة نجوم الجولف العالميين، يتقدمهم الإسباني جون راهم الذي يدافع عن لقبه الأول في البطولة الأوروبية والنصر الذي وضعه على الطريق إلى أن النجومية العالمية، حيث تمكن بعد هذا الإنجاز من الفوز ببطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام في نهاية الموسم في عقارات جميرا للجولف، كما فاز ببطولة إسبانيا المفتوحة حيث يتطلع إلى الحصول على مكان الفريق الأوروبي في كأس رايدر.

كما يتنافس أفضل لاعبي أوروبا للحصول على مكان في فريق الكابتن توماس بيورن من أجل خوض المواجهة الثنائية ضد الولايات المتحدة في باريس في سبتمبر القادم، وينضم نجم كأس رايدر وابن دبي رافا كابريرا بيلو إلى رام في التشكيلة، الذي يسعى إلى محاكاة نجاح مواطنه في إيرلندا قبل التوجه إلى نادي جولان للجولف في إسكتلنديا للدفاع عن لقبه في بطولة إسكتلندا المفتوحة.

ويشارك ماثيو فيتزباتريك، زميل كابريرا بيلو في كأس رايدر لعام 2016، الحائز على أربعة ألقاب في الجولة الأوروبية بما في ذلك بطولة جولة موانئ دبي العالمية لعام 2016، بالإضافة إلى عضوين آخرين من فريق أوروبا الأخير، وهما داني ويليت - الفائز ببطولة الماسترز لعام 2016 - وكريس وود، كما يتطلع بول دان البالغ من العمر 25 عاماً إلى إضافة اسمه إلى قائمة طويلة من الفائزين الإيرلنديين تشمل كريستي أوكونور جونر (1975) وجون أوليري (1982) وبادريج هارينجتون (2007) وشين لوري (2009) وروري ماكلروي (2016) كما أضاف الفائز بثلاث بطولات الكبرى لثلاث مرات هارينجتون اسمه إلى التحدي الأيرلندي لهذا الحدث هذا العام.

وأشاد كولم ماكلولين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، بالنجاح الذي حققته رعاية الشركة للبطولة، وقال: «سعداء لمواصلة علاقتنا مع بطولة ايرلندا المفتوحة سوق دبي الحرة، وبنمو البطولة على مدى السنوات الأربع الماضية، وذلك بفضل دعم مضيف البطولة روري ماكلروي ومؤسسته، وكان الحصول على مكان في سلسلة رولكس بمثابة دفعة كبيرة كذلك».

وقال ماكلروي: يعتبر باليليفين مكان إقامة البطولة ملعب استثنائي في مقاطعة دونيجال الجميلة، حيث يمكن للمشاهدين والمتفرجين رؤية أفضل لاعبي الجولف في العالم كما تضمن بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة جائزة قيمتها 7 ملايين دولار أميركي، لتجتذب عددا كبيرا من مواهب الجولف. سيكون أسبوعاً رائعاً حقاً في مقاطعة دونيجال.