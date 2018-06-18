شباب الأهلي يرشح منصور لوتاه للانضباط

دبي (الاتحاد)

رشح نادي شباب الأهلي دبي، المستشار منصور لوتاه، للجنة الانضباط في اتحاد الكرة، وذلك تنفيذاً للتعديلات التي جرت على النظام الأساسي في تعيين اللجان القضائية للاتحاد، عبر ترشيحات الأندية مع نهاية كل موسم.

وينتظر أن يتم تكليف لوتاه بالاستمرار في رئاسة لجنة الانضباط، بعد نجاحات اللجنة في التعاطي مع العديد من الملفات خلال الموسم المنصرم، بينما ينتظر أن يجري الاتحاد تغييراً على رئاسة لجنة الاستئناف التي كان يتولاها المستشار سعيد الزحمي بالإنابة، خلفاً للمستشار عبد الرحمن لوتاه الذي استقال من رئاسة اللجنة يناير الماضي.