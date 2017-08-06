عجمان يطير إلى النمسا اليوم

عجمان (الاتحاد)

تغادر بعثة عجمان إلى النمسا صباح اليوم، لبدء المعسكر الخارجي، لمدة 3 أسابيع، ويخوض «البرتقالي» 5 مباريات، استعداداً للموسم الجديد لدوري الخليج العربي، ويرأسها عبد الله الظاهري أمين السر العام للنادي ومشرف الفريق، وتضم المدرب المصري أيمن الرمادي والإداري محمد كزوة، و30 لاعباً من بينهم عدد من لاعبي فريق 19 سنة.

وينتظر «البرتقالي» حسم الأجنبي الرابع، لينضم إلى البرازيلي أديلسون، والإيفواري بكاري كونيه والأوزبكي عزيز بك حيدروف، وضم عجمان 7 لاعبين هم وليد ديكو ومحمد سبيل وحسين عبد الرحمن ومحمد الخديم، والحارس علي الحوسني ووليد اليماحي وسالم عبيد.