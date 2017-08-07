«أصحاب الهمم» يرفعون رصيد الإمارات إلى 8 ميداليات

معتز بكر (نوتويل)

واصل «فرسان الإرادة» حصد الميداليات في اليوم الثالث لبطولة العالم للشباب، المقامة بمدينة نوتويل بسويسرا، التي حظيت بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، حيث استطاع منتخبنا الوطني رفع رصيده إلى 8 ميدالية (5 فضيات و3 برونزيات). وكان أداء لاعب منتخبنا الوطني أحمد نواد رائعا بانتزاع الفضية الثانية في سباق 100م للكراسي المتحركة فئة t34، بعد أن حصل على الأولى في مسابقات 200م، كما استطاع عبدالله الغافري الفوز بفضية سباق 800م للكراسي المتحركة فئة t54، وفي الميدان استطاعت البطلة المتألقة ذكرى الكعبي من تكرار سيناريو صعود منصة التتويج بالحصول على الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة فئة f32، كما حصلت زميلتها شيخة سلطان على الميدالية البرونزية فئة f33، وحصل سعود عبد العزيز على برونزية دفع الجلة فئة f57 وحقق علي حسين رقما شخصيا جديدا فئة f34

من جانبه ثمن ماجد عبدالله العصيمي رئيس البعثة إنجاز منتخبنا، مشيرا إلى أن نجاحات فرسان الإرادة في هذه التظاهرة العالمية تتحدث عن نفسها، وتضاعف من مسؤوليتنا للمحافظة على هذه المكتسبات.

وقال إن سعادة البعثة لا توصف بهذه النجاحات، التي حققها منتخبنا الوطني للشباب النواة لمستقبل رياضة أصحاب الهمم، رغم أن المنافسة كانت قوية، ووصف الميداليات التي حققها أبطالنا بالتاريخية، مشيرا إلى أنهم قادرون على مواصلة المسيرة في اليوم الأخير وتحطيم الأرقام القياسية.

وقال إن الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة أصحاب الهمم والنقلة النوعية في كافة الرياضات ثمرة دعم المسؤولين وتفاعل أندية أصحاب الهمم مع اتحاد رياضة المعاقين كان له المردود الإيجابي على هذه المشاركة.