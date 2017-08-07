سرور: ظروف العمل وراء الاعتزال النهائي

رأس الخيمة (الاتحاد)

شدد محمد سرور «38 عاما» على أن قرار الاعتزال يعود إلى عمله في أبوظبي، رغم أنه تمنى أن يحقق طموح جماهير دبا الحصن بالصعود إلى «المحترفين»، وقال: حرصت على التدريب والمشاركة في المباريات والمعسكرات المختلفة للفريق، رغم معاناة الذهاب والعودة يومياً، حرصاً على أداء الواجب الوظيفي، وبعد تفكير أدركت أن الأمر صعب للغاية في الموسم الجديد، وهو ما يعني التوقف، بعد رحلة طويلة من العطاء المرضي لطموحاتي، رغم أنني كنت أسعى لأن يكون الختام مع دبا الحصن، بتحقيق حلم جماهير المنطقة، في الصعود إلى «المحترفين»، وهو ما أتمناه للفريق في الموسم الجديد.

وكشف سرور عن رغبة كبيرة في دخول استوديوهات التحليل، خلال الفترة المقبلة، اقتناعاً بأن هذه الخطوة أفضل له من التدريب أو الإدارة، ويفخر كثيراً بالعمل في القنوات المحلية.

وأضاف: أشعر بأنني قريب من التحليل، خصوصاً أنني عاصرت الأجيال المختلفة من اللاعبين في «المحترفين» و«الهواة»، أو من خلال التجارب المشرفة مع المنتخب الأول، وأتمنى أن أمثل الإضافة في الموسم الجديد، بشعار خدمة التطور الرياضي في الدولة.