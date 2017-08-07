ارتفاع البطالة في المغرب رغم زيادة الوظائف

الرباط (رويترز)

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من العام إلى 9.3 من 9.1 % رغم الزيادة الكلية للوظائف. وأضاف قطاع الخدمات 19 ألف وظيفة، والبناء سبعة آلاف، بحسب التقرير، في حين فقدت الصناعة التحويلية أربعة آلاف وظيفة.

وساهم تساقط الأمطار بغزارة في محصول وفير قاد لإضافة 52 ألف وظيفة في قطاع الزراعة. وتسهم الزراعة بنحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ويعمل بها أكثر من نصف القوى العاملة. ويعمل كثيرون بشكل غير رسمي في المغرب مما يجعل من الصعب جمع بيانات يعتمد عليها عن العمالة.

وفي العام الماضي، عانى المغرب والدول الأخرى في شمال أفريقيا من أسوأ موجة جفاف في 30 عاماً، وتراجع محصول الحبوب أكثر من 70 %. وزاد محصول الحبوب في العام الحالي 203 % عن العام الماضي، بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية.