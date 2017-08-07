توفير نصف مليون أضحية قبل الأضحى بأسبوعين

فهد الأميري (دبي)

أكد دكتور هاشم سعيد النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، خلال زيارة ميدانية قام بها لسوق المواشي في القصيص بدبي، والتقى فيها عدداً من تجار المواشي بمقر البلدية بالسوق، أنه سيتم طرح احتياجات السوق من الأضحية، التي تقارب 500 ألف أضحية، وسيتم توفيرها قبل عيد الأضحى بأسبوعين.

وقال هاشم النعيمي في تصريحات عقب الجولة: إن الأسعار ستتراوح ما بين 700 درهم و 2500 درهم حسب نوع الأضحية ووزنها، كما أكد أن الإنتاج المحلي يغطي نسبة تزيد على 60% من حاجة الأسواق، عن طريق المزارع ومربي المواشي في مختلف إمارات الدولة، فيما يغطي الاستيراد النسبة المتبقية.

وطالب النعيمي خلال الاجتماع التجار باستقرار أسعار الأضحية، متمنياً للتاجر الربح من دون استغلال المستهلك، كما شكرهم على حسن تعاونهم مع وزارة الاقتصاد وبلدية دبي وحماية المستهلك.

وأكد أن وزارة الاقتصاد تحرص على مراقبة سير عمليات التزويد والاستيراد والبيع في أسواق المواشي بالدولة، بما يضمن الوفرة المطلوبة في سلعة الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة، وبما يضمن تلبية الاحتياجات والطلب المتوقع في الأسواق مع استقرار الأسعار.

ودعا المستهلكين إلى الحرص على الحصول على فاتورة رسمية من البائع توضح نوع الماشية، وسعرها، ووزنها، حيث تعد الفاتورة بمثابة المستند الذي يتم الاحتكام إليه لمعالجة شكاوى المستثمرين. وشدد على حظر بيع الأضاحي خارج الأسواق الرسمية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ترصد أي مخالفات على هذا الصعيد، كما تلزم التجار بإبراز قوائم أسعار الأضاحي، حماية لحقوق المستهلكين.

وطالب بعض التجار في هذا اللقاء بفتح خطوط استيراد أضاحٍ جديدة من بعض الدول الساحلية، لتكون أسواقاً بديلة لأسواق الدول التي منع استيراد المواشي منها بسبب الأمراض، وأوضحوا أن تكلفة النقل من هذه الأسواق الساحلية أقل من تكلفة النقل الجوي من الدول الأخرى، ما يساهم في خفض أسعار البيع خدمة للمستهلك.