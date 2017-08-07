«تنفيذية أبوظبي» تبحث محفزات النمو الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد)

‬شهد ‬أعضاء ‬كل ‬من ‬اللجنة ‬التنفيذية ‬ولجنة ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬التابعتين ‬للمجلس ‬التنفيذي ‬لإمارة ‬أبوظبي ‬مؤخراً، ‬ورشة ‬عمل ‬حول ‬تحفيز ‬النمو ‬الاقتصادي ‬في ‬ظل ‬التقلبات ‬الاقتصادية ‬الدولية ‬والإقليمية، ‬والتي ‬استضافتها ‬دائرة ‬التنمية ‬الاقتصادية - ‬أبوظبي.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة مخرجات دراسة سياسات تحفيز النمو الاقتصادي التي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى الاطلاع على مخرجات دراسة الآثار الاقتصادية للتقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية.

واستمع أعضاء اللجان إلى عرض تقديمي حول الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية وشركاؤها الاستراتيجيون في عمل الدراسات وتحديث السياسيات الاقتصادية التي تدعم اقتصاد أبوظبي، وبما يتماشى مع خطة الإمارة في خلق قطاعات اقتصادية تسهم في التنوع الاقتصادي.‏‭

كما تطرقت الورشة إلى المساعي التي تبذلها الجهات المعنية، والهادفة إلى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة للارتقاء بالاقتصاد غير النفطي وصولاً لقاعدة اقتصادية متنوعة، بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني ويعزز من ازدهاره واستدامته. وتعرف الأعضاء كذلك على مجموعة من السياسات المحفزة للنمو الاقتصادي وذلك في المديين القصير والمتوسط، ودور تلك السياسات في تقديم الحوافز التي من شأنها إتاحة مدى أوسع من فرص النمو والتنويع الاقتصادي، ورفع متانة الأسواق المحلية حيال التأثيرات المتباينة للتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.