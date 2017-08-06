«الطيران المدني»: «التاكسي الجوي» الإماراتي سيكون الأكثر أماناً في العالم

أبوظبي (الاتحاد)
أكد سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن دولة الإمارات العربية المتحدة لن تكون فقط أول دولة تسمح بتشغيل مركبات طائرة بدون طيار للأجرة، بل ستكون «الأكثر أمانا» ورمز لريادة هذه الصناعة الفريدة، مضيفاً أن الهيئة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وضعت مجموعة من الشروط والمعايير الصارمة لتعزيز الأمان في هذه المركبات.
وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعلنت عن مفهوم «تاكسي دبي الجوي -مركبة تاكسي طائر بدون طيار» أو “مركبة جوية ذاتية القيادة»، والتي سوف تطير بالركاب من دون الحاجة إلى طيار.
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ومن أجل مساعدة هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تحقيق هذه الرؤية، أخذت الهيئة العامة للطيران المدني المبادرة وتم تشكيل فريق من المختصين يرأسه المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران، إسماعيل محمد البلوشي، ومدير الصلاحية الجوية عقيل الزرعوني.
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وسوف تسمح الهيئة العامة للطيران المدني بتشغيل سيارات الأجرة الجوية فقط عندما يكون من المؤكد أن جميع العناصر المطلوبة لتشغيلها الآمن في مكانها.