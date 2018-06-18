«أسود الأطلس» يستعيد الثقة من أجل البرتغال

المهدي الحداد (موسكو)

بعد الطعنة المفاجئة في مباراة إيران، استجمع المنتخب المغربي قواه، واستأنف التحضيرات للمباراة الثانية والمصيرية ضد المنتخب البرتغالي يوم بعد غدٍ على أرضية ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

لا خيار لدى «أسود الأطلس» غير الانتصار أو العودة إلى الديار، فالنقاط الثلاث هي الهدف لإحياء الآمال في التأهل للدور الثاني، والتعادل أو الهزيمة يعني الخروج من الباب الضيق برأس مطأطأ، والاكتفاء بمباراة ثالثة شكلية ضد المنتخب الإسباني.

المنتخب المغربي وضع نفسه في ورطة عظمى بعد ضياع الفوز في بداية الرحلة، ودخل نفق الشك والحسابات والمصارعة مع عمالقة الكرة الأوروبية والعالمية، إذ يستوجب عليه دهس بطل القارة العجوز، ثم توجيه الضربة القاضية للماتادور الرهيب، بغية تحقيق ما يشبه المعجزة بالعبور إلى ثمن نهائي المونديال. «أسود الأطلس» عادوا إلى مدينة فورونيج، حيث بدأوا منذ السبت الماضي الاستعدادات المكثفة لمواجهة أصدقاء رونالدو، خاصة التحضيرات الذهنية ومحاولة وضع بلسم الشفاء على الجروح التي لحقت باللاعبين دون استثناء، ومعهم الأجهزة الفنية والطبية والوفد الرسمي المرافق.

وأدى اللاعبون تدريباً مغلقاً وبعده آخر مفتوح لوسائل الإعلام أمس الأحد بملعب تشاكا، وبدأت المعنويات ترتفع تدريجياً عقب طي صفحة إيران نهائياً ونسيانها بسلبياتها، وتدخل رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع بعقده لاجتماع بمقر الإقامة مع جميع اللاعبين وأعضاء الوفد، ومعهم أقاربهم، حيث دعاهم إلى التركيز على اللقاء القادم والتفكير فقط في البرتغال، وإغفال ما ضاع أمام إيران، حتى يتجنب زملاء بنعطية دخول المباراة الثانية بنفسية مهزوزة.