«أسود الأطلس» يستعيد الثقة من أجل البرتغال

المهدي الحداد (موسكو)
بعد الطعنة المفاجئة في مباراة إيران، استجمع المنتخب المغربي قواه، واستأنف التحضيرات للمباراة الثانية والمصيرية ضد المنتخب البرتغالي يوم بعد غدٍ على أرضية ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.
لا خيار لدى «أسود الأطلس» غير الانتصار أو العودة إلى الديار، فالنقاط الثلاث هي الهدف لإحياء الآمال في التأهل للدور الثاني، والتعادل أو الهزيمة يعني الخروج من الباب الضيق برأس مطأطأ، والاكتفاء بمباراة ثالثة شكلية ضد المنتخب الإسباني.
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وأدى اللاعبون تدريباً مغلقاً وبعده آخر مفتوح لوسائل الإعلام أمس الأحد بملعب تشاكا، وبدأت المعنويات ترتفع تدريجياً عقب طي صفحة إيران نهائياً ونسيانها بسلبياتها، وتدخل رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع بعقده لاجتماع بمقر الإقامة مع جميع اللاعبين وأعضاء الوفد، ومعهم أقاربهم، حيث دعاهم إلى التركيز على اللقاء القادم والتفكير فقط في البرتغال، وإغفال ما ضاع أمام إيران، حتى يتجنب زملاء بنعطية دخول المباراة الثانية بنفسية مهزوزة.
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