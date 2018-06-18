أوراق رابحة على الدكة

فولجوجراد (الاتحاد)
يعول الجهاز الفني لمنتخب تونس على الأوراق الرابحة على دكة البدلاء، لأنهم قادرون على تقديم الإضافة، وإيجاد الحلول المناسبة في حالة مشاركتهم.
ويعتبر سيف الدين الخاوي من العناصر المتميزة، ويساعد الجهاز الفني في قلب المعطيات، خاصة عندما يحتاج الفرجاني ساسي للمساندة في الهجوم، كما أن فخر الدين بن يوسف مفيد، نظراً لطول قامته وبنيته الجسمانية القوية، عندما يصعب ضرب تكتل الدفاع الإنجليزي واختراقه من العمق، بينما يكون حمدي النقاز حلاً مهماً لو احتاج المهاجمون إلى المساندة من الجانب الأيمن.
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