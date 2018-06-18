أوراق رابحة على الدكة

فولجوجراد (الاتحاد)

يعول الجهاز الفني لمنتخب تونس على الأوراق الرابحة على دكة البدلاء، لأنهم قادرون على تقديم الإضافة، وإيجاد الحلول المناسبة في حالة مشاركتهم.

ويعتبر سيف الدين الخاوي من العناصر المتميزة، ويساعد الجهاز الفني في قلب المعطيات، خاصة عندما يحتاج الفرجاني ساسي للمساندة في الهجوم، كما أن فخر الدين بن يوسف مفيد، نظراً لطول قامته وبنيته الجسمانية القوية، عندما يصعب ضرب تكتل الدفاع الإنجليزي واختراقه من العمق، بينما يكون حمدي النقاز حلاً مهماً لو احتاج المهاجمون إلى المساندة من الجانب الأيمن.

في المقابل يشكل صاحب الخبرة صابر خليفة والصلب يوهان بن علوان حلولاً في حال حاجة الفريق لهجوم أكبر بالنسبة للأول، أو لتأمين التقدم في النتيجة بتعزيز قلب الدفاع. وركز التدريب النهائي لـ«نسور قرطاج» على تجربة الخطة التكتيكية، فضلاً عن تحسين الأداء الدفاعي والهجومي، لأنه سلاح يحتاجه الفريق في مواجهتي إنجلترا وبلجيكا تحديداً.