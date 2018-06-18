صربيا يضرب كوستاريكا بـ «صاروخ كولاروف»

سامارا (أ ف ب)

أهدى مدافع روما الإيطالي ألكسندر كولاروف، منتخب بلاده صربيا النقاط الثلاث، في مستهل مشوارها في منافسات المجموعة الخامسة من «مونديال روسيا 2018»، بتسجيله هدف الفوز على كوستاريكا 1- صفر أمس في سامارا.

وسجل المدافع السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 من ركلة حرة رائعة، مانحاً بلاده فوزاً ثميناً في المجموعة، ويلتقي المنتخب الصربي مع نظيره السويسري يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية، فيما يلعب المنتخب الكوستاريكي مع نظيره البرازيلي في اليوم نفسه.

وفي المقابل، تعقدت مهمة كوستاريكا التي فاجأت العالم قبل أربعة أعوام، حين وصلت إلى ربع النهائي، قبل أن تخرج على يد هولندا بركلات الترجيح.

وإلى جانب إشراكه سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش أساسياً، خلافاً لسلفه سلافوليوب موسلين الذي همش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي في التصفيات، قرر مدرب صربيا ملادن كرستاييتش الاعتماد على عامل الخبرة بإشراكه نيمانيا ماتيتش في الوسط، ومن خلفه في خط الدفاع القائد كولاروف وبرانيسلاف إيفانوفيتش الذي انفرد بالرقم القياسي، من حيث عدد المباريات الدولية «104»، متفوقاً على ديان ستاكوفيتش.