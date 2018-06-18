احتساب هدف فرنسا أمام أستراليا لـ«المدافع»



تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 موسكو (د ب أ) أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أمس، احتساب هدف الفوز لمنتخب فرنسا في شباك أستراليا كهدف عكسي. وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الأسترالي 2/‏ 1 أمس الأول على ملعب «كازان أرينا»، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة. وفي البداية تم احتساب الهدف الذي جاء في الدقيقة 81 باسم بول بوجبا، بعدما لمست تسديدته جسد اللاعب الأسترالي عزيز بيهيش، ثم ارتطمت بالعارضة قبل أن تجتاز الكرة خط المرمى. وتم استخدام تكنولوجيا خط المرمى قبل احتساب الهدف، لكن الفيفا أكد أمس احتساب الهدف باسم بيهيش بطريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده.