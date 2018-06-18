«باركلي» تستحوذ على «كريبتيك»



تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 دبي(الاتحاد) استحوذت باركلي للأصول، شركة الأسهم الخاصة، على شركة كريبتيك، الشركة التي تعمل بمبدأ البلوك تشين. ويأتي الاستحواذ في وقت وسعّت فيه كريبتيك انتشارها العالمي، مستقطبة اهتمام المستثمرين من حول العالم، والذين يتطلعون لاستكشاف فرص تحقيق مكاسب واسعة ضمن فترات قصيرة باستخدام التكنولوجيا، والتجارة في العملات المشفرة، بالإضافة إلى الاستثمار في المؤسسات الابتكارية الناشئة التي تعتمد حلول تكنولوجيا البلوك وتستثمر كريبتيك في الأفكار والشركات الناشئة التي تستغل البلوك تشين، بالإضافة إلى التجارة بشكل فعال في أفضل أربع عملات مشفرة في العالم، البتكوين، الإثيريوم، الريبل والليتكوين، معتمدة على استراتيجية ذات شقين لتقديم مكاسب بشكل دائم من خلال العملات المشفرة والبلوك تشين.