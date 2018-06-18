«مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» تنظم بعثة تجارية إلى أستراليا

دبي(الاتحاد)

تنظم مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بعثة تجارية موسعة إلى أستراليا خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو الجاري، في إطار جهودها المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة دبي.

ويضم الوفد الحكومي عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، هيئة الصحة بدبي ومركز دبي للسلع المتعددة ومجمع دبي للعلوم وسلطة واحة دبي للسيليكون ودبي الجنوب ومجلس الأعمال الأسترالي في دبي وشركة طيران الإمارات والإمارات للشحن الجوي.

وسيعقد الوفد الحكومي عددا من الاجتماعات مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في مدينتي سيدني وملبورن، وذلك بهدف تسليط الضوء على مزايا الاستثمارات في مختلف القطاعات الرئيسية بإمارة دبي مثل التكنولوجيا والصحة والزراعة والفضاء والمواصلات، فضلاً عن استعراض مناقشة الفرص وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع تطوير البُنية التحتية.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «يأتي العمل المستمر مع شركائنا الدوليين ضمن جهودنا الحثيثة للترويج للمكانة المرموقة التي تتمتع بها إمارة دبي باعتبارها المكان الأمثل لتوسيع نطاق الوصول إلى كافة أنحاء العالم، نظراً لاتصالنا بمختلف الأسواق الرئيسية في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى والتشريعات والقوانين الصديقة للأعمال التي تسنها الحكومة وبيئة العمل التي لا مثيل لها.