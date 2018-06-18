«سيسكو» تستعد لعصر البيانات الضخمة بجيل جديد من الشبكات الذكية القابلة للبرمجة

مصطفى عبد العظيم(أورلاندو)

كشفت شركة سيسكو الأميركية عن خططها لبناء جيل جديد من الشبكات الذكية القابلة للبرمجة والقائمة على الغرض، استعدادا لحقبة البيانات الضخمة وبزوغ عصر المدن الذكية وتزايد الاعتماد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الشبكات الجديدة بمقدورها توفير أقصى معايير الحماية أمام تهديدات الأمن السيبراني.

وأكد كبار المسئولين التنفيذيين في شركة سيسكو التي تعتبر أكبر منتج لشبكات المعلومات، أن الجيل الجديد من الشبكات الذي تقوم الشركة بتطويره سيشكل قاطرة المستقبل وسيحدث نقلة نوعية في البنية التحتية للتقنية وسيعد الدور المحوري للشبكات في صياغة مستقبل التكنولوجيا الرقمية، لافتين إلى أن العلاقات مع العملاء باتت أكثر تعقيدًا مع انتقال الشركات إلى السحابات المتعددة، والاستخدام المفرط في الأجهزة المحمولة واتساع الاعتماد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأوضح هؤلاء أن إعادة اختراع الشبكات بات أمرا أساسياً لمواكبة متطلبات الأعمال الحديثة، مشددين على أهمية أن تصبح شبكات المستقبل أكثر ذكاءً وأمناً وأكثر سهولة ونفعاً وقيمة للعملاء، لاسيما بعد التعقيدات التي فرضها التحول نحو حلول الحوسبة السحابية والولوج إلى عالم السحابات المتعددة.

وأكد تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في كلمته الرئيسية خلال افتتاح فعاليات «سيسكو لايف 2018 في مدينة أورلاندو الأميركية بمشاركة أكثر من 25 ألف من عملاء الشركة حول العالم، أن الحقبة التي يعشها العالم حاليا تتطلب أحداث تغير جوهري في هندسة الشبكات لتقود المستقبل، كاشفاً عن خطط الشركة لبناء جيل جديد من الشبكات قادر على استيعاب التحولات المستقبلية الهائلة وتحويلها إلى منصة ذكية وآمنة بهدف تحسين ودمج مراكز البيانات والحوسبات السحابية، بما يسهم في تسريع الأعمال ومساعدة المؤسسات على تحقيق استراتيجيتها بنهج أكثر سهولة، مؤكداً أن هذا النهج سيشكل« العهد التالي للشبكة».وشدد روبنز على أن الأمن السيبراني يجب أن يبدأ من الشبكات بشكل أساسي، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد انضمام أكثر من 400 مليون مشترك جديد بالإنترنت في مختلف أنحاء العالم، فيما تم ربط 2.1 مليار آلة بأخرى، مع توقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 7 مليارات خلال السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي وإن كان من شأنه أن يضف فرصاً هائلة لقطاع التكنولوجيا الرقمية، إلا أنه يحمل معه أيضاً كثيرا من الفوضى المحتملة التي قد تأتي في شكل تهديدات أمنية، لافتاً إلى أن شبكة استخبارات التهديد السيبراني في سيسكو، تمنع 20 مليار تهديد يومياً، أي نحو 228 ألف تهديد في الثانية الواحدة، الأمر الذي يؤكد أهمية أن تكون الشبكات هي المنصة الأولى والأساسية للأمن.