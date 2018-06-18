الإمارات وزيمبابوي يتعاونان بالاستثمار والطاقة وتجنب الازدواج الضريبي

هراري (وام)

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية زيمبابوي أمس الأول في هراري عاصمة زيمبابوي، اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومذكرة تفاهم حول تسويق وإمدادات الطاقة.

وقعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الاتفاقيتين عن جانب الدولة، فيما وقع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة مذكرة التفاهم، وذلك بحضور فخامة إيمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي.

وكانت الهاشمي والجابر قد التقيا، على هامش التوقيع، الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا ونقلا لفخامته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لزيمبابوي المزيد من التقدم والنماء.

وأكدا له أن دولة الإمارات تولي اهتماماً متزايداً لتعزيز العلاقات مع زيمبابوي خاصة وأفريقيا عامة.