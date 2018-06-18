الإمارات وزيمبابوي يتعاونان بالاستثمار والطاقة وتجنب الازدواج الضريبي

هراري (وام)
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية زيمبابوي أمس الأول في هراري عاصمة زيمبابوي، اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومذكرة تفاهم حول تسويق وإمدادات الطاقة.
وقعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الاتفاقيتين عن جانب الدولة، فيما وقع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة مذكرة التفاهم، وذلك بحضور فخامة إيمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي.
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وأكدا له أن دولة الإمارات تولي اهتماماً متزايداً لتعزيز العلاقات مع زيمبابوي خاصة وأفريقيا عامة.