أفغانستان: مصرع 5 من عائلة واحدة ومقتل شرطي هاجم قوات «الناتو»

كابول (وكالات)

أكدت عملية الدعم الحازم، التي ينفذها الحلف الأطلسي، أمس، مقتل شرطي أفغاني فتح النار على جنود من الحلف خلال تدريب بإقليم قندهار. وكان الهجوم الذي وقع بالقرب من مطار قندهار، هو الثالث الذي يستهدف قوات الناتو في أفغانستان، خلال الأيام الأربعة الماضية.

وجاء في البيان أن جندياً رومانياً، ضمن عملية الدعم الحازم ورجل شرطة أفغانياً، أصيبا خلال الحادث.إلى ذلك، قتل خمسة أفراد من أسرة واحدة بقذيفة هاون وأصابت منزلهم في إقليم لوجار بوسط أفغانستان. وقال متحدث باسم الحاكم الإقليمي، إن الحادث وقع في منطقة ألوزاي بمدينة بول علم عاصمة الإقليم مساء الخميس الماضي. وأضاف: «الضحايا هم الوالد وأطفاله الأربعة، وهم صبيان وبنتان تتراوح أعمارهم بين الخامسة والـ13 عاماً». وقال إن القذيفة أطلقتها طالبان على نقطة أمنية للجيش لكنها سقطت على منزل الضحايا.

وكان جندي من جورجيا قتل وأصيب 3 آخرون عندما هاجم انتحاري قافلة أطلسية قرب أكبر قاعدة عسكرية أجنبية في باجرام الخميس الماضي. وقتل جنديان أميركيان، وأصيب أربعة آخرون بهجوم انتحاري على قافلة تابعة للناتو في إقليم قندهار الأربعاء.

في غضون ذلك، أكد زعيم الحرب الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيار في لقائه الأول مع الإعلام الأجنبي منذ عودته إلى بلده في آخر أبريل بعد عشرين عاما في المنفى، تأييده لحكومة قوية، معتبراً الانتخابات «الطريق الوحيد إلى السلطة».