برلين: لا قمة أوروبية استثنائية بشأن اللجوء

عواصم (وكالات)

نفت الحكومة الألمانية أمس تقارير صحفية عن أن المستشارة أنجيلا ميركل تسعى لعقد قمة استثنائية مع أكثر من دولة في الاتحاد الأوروبي من المتضررات من أزمة اللاجئين. وقال المتحدث باسم الحكومة: «ليس مخططاً عقد قمة أوروبية استثنائية.. الدعوة لعقد مثل هذه القمة كان مفترضاً أن يكون من شأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لكن بالطبع، ستجري الحكومة الاتحادية في هذا السياق مباحثات مع دول مختلفة أعضاء ومع المفوضية».

وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية ذكرت أن ميركل تخطط لعقد اجتماع استثنائي عاجل مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تأثرت من أزمة اللاجئين. وذكرت نقلاً عن مصادر حكومية أن الاجتماع يمكن أن يتم قبل قمة الاتحاد الأوروبي العادية المقررة في 28 و 29 يونيو الجاري لمناقشة حلول للأزمة مع دول تشمل اليونان وإيطاليا والنمسا.

وكان ملف اللاجئين تصدر المشهد الأسبوع الماضي مع رفض الحكومة الإيطالية الجديدة السماح لسفينة إنقاذ على متنها مئات المهاجرين بالرسو في موانئها. وقد وصلت السفينة «أكواريوس» إلى ميناء فالنسيا الإسباني أمس بعد أن رفضت إيطالي ومالطا استقبالها وعلى متنها 106 مهاجرين أغلبهم من أفريقيا من بين 629 جرى إنقاذهم من قوارب متهالكة قرب ليبيا. وكان المهاجرون الآخرون وصلوا فجرا إلى فالنسيا بسفينة خفر السواحل الإيطالي «داتيلو». وسيصل آخرون ظهراً على متن سفينة عسكرية إيطالية أخرى «اوريوني» بعد رحلة شاقة استمرت أسبوعاً في البحر المتوسط.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي، انزو موافيرو ميلانزي إن النهج المتشدد، الذي تتبناه الحكومة الشعبوية الجديدة الإيطالية هو سبيل لإقناع شركاء الاتحاد الأوروبي لـ«العمل بطريقة مختلفة»، فيما يتعلق بالهجرة. وأضاف «هدفنا هو إحياء ضمائر حكومات الاتحاد الأوروبي، لدفعها للعمل بطريقة أخرى فيما يتعلق بالهجرة». وتابع قائلاً «تود إيطاليا أن يقيم الاتحاد الأوروبي مراكز استقبال في دول المنشأ والعبور للمهاجرين، للتعامل مع طلبات اللجوء وإقناع بعض المهاجرين بعدم المضي قدماً إلى أوروبا.

وأشار ميلانزي إلى أن إيطاليا ستجدد أيضاً دعواتها لاتخاذ آلية إلزامية للاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع طالبي اللجوء عبر الاتحاد. وحتى الآن، فشلت محاولات تبني تلك الألية. فيما ذكر وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني أن قرار بلاده رفض استقبال سفن تابعة لجمعيات خيرية، تقل مهاجرين، تم إنقاذهم من البحر، يظهر أن إيطاليا لم تعد ممسحة أرجل أوروبا».