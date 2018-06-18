برلين: لا قمة أوروبية استثنائية بشأن اللجوء

عواصم (وكالات)
نفت الحكومة الألمانية أمس تقارير صحفية عن أن المستشارة أنجيلا ميركل تسعى لعقد قمة استثنائية مع أكثر من دولة في الاتحاد الأوروبي من المتضررات من أزمة اللاجئين. وقال المتحدث باسم الحكومة: «ليس مخططاً عقد قمة أوروبية استثنائية.. الدعوة لعقد مثل هذه القمة كان مفترضاً أن يكون من شأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لكن بالطبع، ستجري الحكومة الاتحادية في هذا السياق مباحثات مع دول مختلفة أعضاء ومع المفوضية».
وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية ذكرت أن ميركل تخطط لعقد اجتماع استثنائي عاجل مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تأثرت من أزمة اللاجئين. وذكرت نقلاً عن مصادر حكومية أن الاجتماع يمكن أن يتم قبل قمة الاتحاد الأوروبي العادية المقررة في 28 و 29 يونيو الجاري لمناقشة حلول للأزمة مع دول تشمل اليونان وإيطاليا والنمسا.
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من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي، انزو موافيرو ميلانزي إن النهج المتشدد، الذي تتبناه الحكومة الشعبوية الجديدة الإيطالية هو سبيل لإقناع شركاء الاتحاد الأوروبي لـ«العمل بطريقة مختلفة»، فيما يتعلق بالهجرة. وأضاف «هدفنا هو إحياء ضمائر حكومات الاتحاد الأوروبي، لدفعها للعمل بطريقة أخرى فيما يتعلق بالهجرة». وتابع قائلاً «تود إيطاليا أن يقيم الاتحاد الأوروبي مراكز استقبال في دول المنشأ والعبور للمهاجرين، للتعامل مع طلبات اللجوء وإقناع بعض المهاجرين بعدم المضي قدماً إلى أوروبا.
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