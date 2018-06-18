ارتياح أميركي لتصنيف كندا «الثوري الإيراني» بالإرهابي

واشنطن (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تأييد واشنطن قرار البرلمان الكندي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وقال في تغريدة على حسابه عبر موقع «تويتر»: «الولايات المتحدة تدعم قرار كندا لإدانتها الشديدة دعم إيران المستمر للإرهاب، وتصنيفها الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية». وأضاف: «الإيرانيون يقفون بوجه انتهاكات النظام الفاسد. نحن ندعمهم وندعو الدول الأخرى لمحاسبة قادة إيران». وجاء الموقف الأميركي عقب تصويت البرلمان الكندي، الثلاثاء الماضي، على قرار يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ويطالب الحكومة الكندية بوقف المفاوضات لإعادة العلاقات مع النظام الإيراني.