السراج يطلب دعماً أممياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

طرابلس (وكالات)
طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج من الأمم المتحدة تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لإتمام مرحلة الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية والتشريعية المقترحة في العام المقبل.
وأعرب السراج، في المؤتمر الصحفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي يزور طرابلس حالياً، عن أمله أن يكون هذا المسار محل توافق شعبي حتى نخرج من الأزمة الراهنة إلى مرحلة بناء ليبيا الآمنة المستقرة.
|
من جانبه، أكد سلامة عودة بعثة الأمم المتحدة تدريجيا إلى طرابلس، قائلاً إن «بعثة الأمم المتحدة التي اضطرت مرغمة إلى مغادرة طرابلس في عام 2014، قد قررت العودة التدريجية إلى طرابلس، بحيث تعمل مختلف وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب الإدارات الرسمية التي هي بحاجة إلى دعمها في المجال التقني والتعاون».
|