السراج يطلب دعماً أممياً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

طرابلس (وكالات)

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج من الأمم المتحدة تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لإتمام مرحلة الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية والتشريعية المقترحة في العام المقبل.

وأعرب السراج، في المؤتمر الصحفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي يزور طرابلس حالياً، عن أمله أن يكون هذا المسار محل توافق شعبي حتى نخرج من الأزمة الراهنة إلى مرحلة بناء ليبيا الآمنة المستقرة.

وأشار إلى أنه «خلال الاجتماع تم توضيح العديد من التحدّيات التي تواجهنا، سواء كانت تحديات سياسية، اقتصادية أم أمنية، وهذا يتطلب من كافة الأطراف السياسية الارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، فهذا الخلاف الذي طال أمده سينعكس سلباً على حياة المواطن واستقرار ليبيا». وأضاف: «تناقشنا في تفاصيل خريطة الطريق المقترحة ونتائج الاجتماع الأخير في باريس، والاجتماعات الأخرى مع الأطراف السياسية المختلفة، وتم التأكيد أن الاتفاق السياسي هو أساس أي حوار»، وطالب المبعوث الأممي بالتواصل مع جميع الأطراف.

من جانبه، أكد سلامة عودة بعثة الأمم المتحدة تدريجيا إلى طرابلس، قائلاً إن «بعثة الأمم المتحدة التي اضطرت مرغمة إلى مغادرة طرابلس في عام 2014، قد قررت العودة التدريجية إلى طرابلس، بحيث تعمل مختلف وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب الإدارات الرسمية التي هي بحاجة إلى دعمها في المجال التقني والتعاون».