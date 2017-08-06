«أم الحارث» تخطف قلب «مفتي داعش» بالحويجة

كركوك (وكالات)

وقع نزاع مسلح بين 3 «دواعش» من عائلة واحدة في قرية جنوب غرب كركوك، بسبب هيامهم بامرأة من أقاربهم، ولكن ما يسمى «مفتي» التنظيم الإرهابي بالمنطقة تزوجها ووضع حداً للمشكلة بين أبناء العمومة.

وذكرت مصادر محلية أن الخلاف تطور بين الرجال الثلاثة ليتحول إلى إطلاق رصاص بسبب فتاة ملقبة «بأم الحارث» من عائلة معروفة بولائها لـ «داعش» في قرية بقضاء الحويجة في محافظة كركوك. وقالت المصادر إن الفتاة كانت تعمل في ما يسمى «الحسبة» بالتنظيم بالمنطقة، وإن «مفتي داعش» تدخل لمنع تحول هذا الحب الجماعي إلى نزاع مسلح، محاولاً تهدئة الخواطر، ولكن ما أن وقع نظره على الفتاة حتى وقع في غرامها، ولذلك خطبها لنفسه مبرراً تصرفه بهدف وقف الفتنة. ولكن السكان أطلقوا عليه لقب «المفتي العاشق» الذي استغل منصبه الوظيفي للحصول على الفتاة الجميلة.