معركة الحديدة تكشف نفاق «الجزيرة»

صنعاء (موقع إخبارية)

تحولت قناة الجزيرة القطرية إلى ما يشبه الناطق الرسمي باسم «الإعلام الحربي» الحوثي في تغطيتها لمعركة تحرير الحديدة الحاسمة في سبيل طرد ميليشيات الحوثي الإيرانية والتمهيد لتحول في الصراع ينهي معاناة اليمنيين. ودفع هذا التحول نشطاء يمنيين إلى السخرية من القناة القطرية بالقول، إنها صدمت فضائية الحوثيين قناة «المسيرة».

وكتب الناشط السياسي اليمني أحمد الصالح: «قناة المسيرة الحوثية مصدومة من قناة الجزيرة القطرية، تجاوزتها في الكذب والتدليس والصراخ والعويل حول الحديدة». وغرد الإعلامي السعودي سليمان الهتلان: «حينما تصبح الجزيرة منافساً للمسيرة في الدجل والكذب حول الوضع في الحديدة فتلك دلالة أخرى على خيانة من يوجهها وتآمره ضد المملكة والتحالف». وبينما كانت الميليشيات الإيرانية تبحث عن أي إنجاز معنوي لم تلجأ إلى قناتها المسيرة أو قنوات إيران الداعمة لها مثل الميادين وقناة العالم وإنما لجأت إلى قناة الجزيرة القطرية بصور مزعومة بشأن مطار الحديدة.

وكتب حساب في تويتر باسم اليمن الآن: «الحوثي يسرب صوراً للجزيرة من داخل مطار الحديدة كما يقولون الجزيرة في الخندق الإيراني وهي تقوم بوظيفة قناة المسيرة في رفع معنويات الحوثيين لن تمروا يا جزيرة الفتنة». وكتب الناشط السياسي اليمني عبدالسلام المخلافي: «سقطت الجزيرة قبل أن تسقط مدينة الحديدة فدماء اليمنيين ستزهر فلاً ونصراً وتعود بالوطن وسيذهب أهل الخيانة والعمالة مع الشيطان». وعلق الكاتب السعودي أمجد المنيف: «من يتابع تغطية الجزيرة لعملية تحرير مطار الحديدة يدرك أهمية استبعاد المشاركة القطرية من التحالف في اليمن، مرجعيتهم إيران، وشريكهم الحوثي، وملتهم الخيانة».