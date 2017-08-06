ماكجورك: «داعش» يحتضر بعد تحرير 45% من الرقة

عواصم (وكالات)

أكد بريت ماكجورك المبعوث الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي المناهض «لداعش» أن أيام التنظيم الإرهابي بالرقة باتت معدودة، بعد أن سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على نحو 45% من المدينة، مبيناً أن حوالي 2000 إرهابي يختبئون وسط 25 ألف مدني كدروع بشرية، وكشف أن التحالف أعد خططاً لمرحلة ما بعد استعادة الرقة، من الجماعة المتطرفة. بينما نقل المرصد السوري الحقوقي عن مصادر «موثوقة» بعقد التحالف الدولي لقاءات في منطقة الشدادي بالحسكة، لتكوين نواة من قوات «مغاوير الثورة» كأساس لـ«جيش التحرير الوطني» تمهيداً لمعركة تحرير دير الزور التي يسيطر «داعش» على غالبيتها العظمى. من جهته، أكد المرصد الحقوقي أن «القوات الديمقراطية» المعروفة اختصاراً بـ«قسد» باتت على بعد مئات الأمتار من المقر الرئيس لـ«داعش» في الرقة، وذلك بعد إنهاء وجود التنظيم الإرهابي في الأحياء الجنوبية والتقاء القوات المتقدمة من الجانب الغربي مع تلك القادمة من ناحية الشرق.

وقال المبعوث الأميركي لدى التحالف الليلة قبل الماضية «حتى هذا اليوم، استعادت قوات سوريا الديمقراطية نحو 45 % من مدينة الرقة»، مبيناً أنه لا يزال هناك زهاء 2000 مقاتل إرهابي في المدينة وسيموتون فيها. وأضاف ماكجورك «كما تشير تقديرات الأمم المتحدة لوجود حوالي 25 ألف مدني في المدينة، وما يحدث هناك مشابه لما رأيناه في الموصل لكن على نطاق أضيق، حيث يستخدم المسلحون المدنيين كدروع بشرية ويقتلون من يحاول الفرار».

وتابع المبعوث الأميركي أنه من خلال التعاون الوثيق مع القوات التركية، أُغلقت الحدود السورية التركية بأكملها ولم يعد باستطاعة التنظيم الإرهابي إرسال متشددين تدربوا في سوريا لشن هجمات في أوروبا ومناطق أخرى. وقال إن التحالف أعد قاعدة بيانات تضم نحو 19 ألف اسم من أسماء مقاتلي «داعش» تم تجميعها من الهواتف الخلوية وعناوين ووثائق أخرى عُثر عليها في ساحات القتال ويتقاسمها التحالف مع وكالة الشرطة الدولية «الإنتربول».

وأكد ماكجورك أن التنسيق العسكري مع روسيا مستمر في سوريا، وفقاً لاتفاق واضح، مشيراً إلى أن التحالف أعد خططاً لمرحلة ما بعد استعادة الرقة، من «داعش».

وشدد المبعوث الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأميركية، على أن بلاده حريصة على إعادة الاستقرار إلى مدينة الرقة بعد تحريرها، وأن ذلك يشمل نزع وإزالة الألغام والمخلفات والأنقاض، والمساعدة في إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة، وبدء عمل المدارس وخدمات الماء والمجاري والكهرباء وغيرها. وقال إن التنظيم الإرهابي فقد 70 ألف كلم مربع من الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا، منها 78% في بالعراق و58% في سوريا.

تعزيزات تركية جديدة باتجاه الأراضي السورية

إسطنبول (وكالات)

أفادت مصادر عسكرية في أنقرة أمس، بأن الجيش التركي أرسل تعزيزات تتضمن دبابات ومدفعية وقاذفات إلى حدود مدينة كيليس المتاخمة لسوريا. بينما ذكرت مصادر أخرى أن القافلة ستتمركز بمنطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد شمال سوريا. وأضافت المصادر العسكرية في بيان أن القوات التركية أرسلت 5 قاذفات محملة على متن 6 شاحنات إلى منطقة إصلاحية على الحدود مع سوريا، فيما تعتزم نشر قاذفات على الحدود، وذلك لتعزيز الوحدات المنتشرة على الحدود التركية السورية. وذكرت وكالة أنباء «دوغان» التركية الخاصة، أن القافلة التي تضم دبابات ومدافع هاوتزر، ستتمركز في منطقة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة الأكراد.وترفض أنقرة بشدة وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية على المناطق الحدودية قبالة أراضيها، وتعتبر هذه الميليشيا الحليف الرئيس للولايات المتحدة في محاربة «داعش»، جماعة «إرهابية» وامتداداً للمسلحين الأكراد الذين يعملون داخل تركيا. وأواخر أبريل الماضي، نقلت تركيا وحدات عسكرية إلى محافظة شانلي أورفة، أمام منطقة أخرى خاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية.