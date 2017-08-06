الحوثيون يختطفون أتباع المخلوع



تاريخ النشر: الأحد 06 أغسطس 2017 صنعاء (وكالات) اقتحمت ميليشيات الحوثي أمس مقر أمانة العاصمة صنعاء، وقامت بخطف ثلاثة مسؤولين ينتمون إلى حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، واقتيادهم إلى جهة غير معروفة. وأكدت مصادر محلية أن مختطفين اثنين وكلاء في أمانة العاصمة ومدير مكتب السياحة عين حديثا في هذا المنصب. وأوضحت أن عملية الاقتحام جاءت على خلفية تعيينات قام بها أمين عام العاصمة في داخل إدارات المكتب التنفيذي. ووفقا للمصادر فإن المكتب التنفيذي برئاسة أمين جمعان عقد اجتماعا عاجلا وهدد بتقديم الاستقالة احتجاجا على اعتداءات الحوثيين.