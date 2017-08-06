«الهلال» تدعم جهود الإغاثة في حضرموت وشبوة

عدن (وام)

كثف فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية جهوده الإغاثية ومهامه الإنسانية لمساعدة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود بمديرية «غيل بن يمين» إحدى مديريات هضبة حضرموت لتحسين ظروفهم المعيشية في إطار الخطة الإنسانية الاستراتيجية التي وضعتها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة للوقوف، إلى جانب الشعب اليمني في محنته حتى تنجلي. وفي هذا الشأن وزعت هيئة الهلال الأحمر ضمن جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية أمس السلال الغذائية على أهالي ريدة المعارة بمديرية غيل بن يمين التي تعاني أوضاعاً صعبة ويعيش سكانها ظروفاً عصيبة على الرغم من كونها تضم معظم الشركات النفطية وتتمتع بموارد طبيعية، مثل الزراعة، وغيرها إلا أن خدمات البنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومياه وكهرباء وصرف صحي وطرق واتصالات وغيرها تعاني تدهوراً كبيراً.

وأكد أحمد النيادي نائب رئيس فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية مواصلة «الهيئة» جهودها الخيرة ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين اليمنيين وتخفيف وطأة المعاناة عن كاهلهم، وذلك عبر الوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين بنشاطها وعملياتها الإغاثية وتقديم وسائل الدعم والمساندة لتحسين ظروفهم المعيشية.. وعبر عن حرص «الهيئة» على تحقيق أوسع انتشار للمساعدات الإغاثية لتغطي الحالات المستحقة لها.

وفي السياق، أكد فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في محافظة شبوة اليمنية الحرص على تنفيذ المشاريع الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية الغذائية والعلاجية مديريات المحافظة بشكل مستمر. وشدد على أن تقديم الدعم الصحي في شبوة من أولويات خطة عمل الهيئة.. تجسيداً لروح الإخاء بين البلدين الشقيقين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن حالياً جراء انقلاب الحوثيين على الشرعية.

وزار محمد سيف المهيري رئيس فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية في شبوة مستشفى منطقة عزان بمديرية ميفعة.. وذلك في إطار الحملة الإنسانية والجهود الإغاثية الغذائية والطبية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم المعيشية والاقتصادية والصحية. وتفقد فريق الهيئة أقسام المستشفى، واطلع على أهم احتياجاته الطبية والفنية، حيث أوضح المهيري أن الزيارة تأتي تلبية لمطالبات الأهالي لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتدخل الإنساني في المديرية. وأشاد المهيري بالدور الإنساني النبيل والجهود المبذولة من قبل إدارة مستشفى عزان العام وكادره الطبي رغم حجم الصعوبات التي يواجهانها.

من جانبه، رحب عبدالخالق لمدح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية ميفعة بفريق «الهلال الأحمر» الإماراتية، معبراً عن سعادته وامتنانه بهذه الزيارة، خاصة أنها تأتي في هذا الوقت العصيب. وأشاد بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، واصفاً هذه الزيارة باللفتة الإنسانية الكريمة التي تؤكد حرص الهيئة على مد يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية المستمرة للأهالي بمنطقة عزان بمديرية ميفعة.

وعبر مدير مكتب الصحة بمديرية ميفعة عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على مبادراتها الإنسانية المتواصلة والمستمرة في ظل الأوضاع الصحية المتدهورة التي تشهدها المحافظات جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الانقلاب والتي تسببت في تردي الخدمات.