  • الأحد 14 ذي القعدة 1438هـ - 06 أغسطس 2017م

مقتل وإصابة 71 انقلابياً خلال المعارك وغارات «التحالف» في حجة وصعدة

«الشرعية» تقطع خطوط إمداد الميليشيا بين «حرض وميدي»
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تاريخ النشر: الأحد 06 أغسطس 2017

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

لقي ما لا يقل عن 31 عنصراً من الميليشيات الانقلابية مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين في المعارك الدائرة مع قوات الشرعية خلال اليومين الماضيين في محافظة حجة.

ونقل المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصدر عسكري تأكيده أن مالا يقل عن 31 عنصراً قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين من العناصر الانقلابية خلال الـ 72 الساعة الماضية، إثر معارك السيطرة على خطوط إمداد الميليشيا في ميدي وحرض بحجة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني، وبإسناد من مقاتلات التحالف من السيطرة، وقطع خطوط الإمداد بين مديريتي حرض وميدي المتجاورتين في حجة، وباتت تحاصر الميليشيا الانقلابية من جميع الجهات في مدينة ميدي الساحلية.

وأفاد المصدر ذاته بأن مقاتلات التحالف شنت خلال اليومين الماضيين أكثر من 20 غارة جوية محكمة، واستهدفت بدقة تعزيزات وآليات عسكرية للميليشيا الانقلابية، كانت في طريقها إلى الميليشيا بجبهتي حرض وميدي.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية عدة منطقة الكدف جنوبي ميدي ومنطقة الحجاورة والمجبر بمديرية حرض، حيث استهدفت عربة بي ام بي ومخازن أسلحة ومدافع ثقيلة وتجمعات للعناصر الانقلابية. ... المزيد
     
 