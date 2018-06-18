الحوثيون يشنون حملة تجنيد في جامعة الحديدة



تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 عدن (الاتحاد) دشنت ميليشيات الحوثي الانقلابية حملة تجنيد واسعة في صفوف طلاب كليات جامعة الحديدة، في ظل الخسائر الكبيرة التي تتكبدها في جبهات الساحل الغربي. وقال مصادر أكاديمية، إن قيادة الجامعة المعينة من قبل الحوثيين أطلقت حملة تجنيد إجبارية في صفوف الطلاب وإرسالهم لجبهات القتال على مشارف المحافظة، مضيفاً أن إغراءات دراسية كثيرة قدمت إلى الطلاب من أجل الالتحاق بالجبهات والمشاركة في القتال. وأضافت المصادر أن الطلاب رفضوا المشاركة في القتال ما دفع بقيادة الجامعة الحوثية على إجبار الهيئة التدريسية على حشد مقاتلين في مختلف الكليات والزج به في جبهات الساحل الغربي.