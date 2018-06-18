جاتلين وكولمان يغيبان عن كأس العالم لألعاب القوى

أميركا (رويترز)

يغيب جاستن جاتلين وكريستيان كولمان عن المشاركة في البطولة الأميركية لألعاب القوى التي ستقام الأسبوع المقبل، وبالتالي لن يسمح لهما بالتالي بالمشاركة في البطولة الجديدة المسماة كأس العالم لألعاب القوى في لندن يوليو القادم.

وجاءت تلك القرارات، خاصة بالنسبة للنجم الصاعد كولمان، في وقت تسعى فيه كأس العالم، وهي بطولة تضم ثماني دول، لإضفاء المزيد من الحيوية على الرياضة في عام لن يشهد أي بطولة عالم داخل القاعات مع اعتزال يوسين بولت.

وقال مديرا أعمال جاتلين الفائز بسباق 100 متر وكولمان، بطل العالم في سباق 60 متراً داخل القاعات وحامل الرقم القياسي العالمي، إن الثنائي لن يشارك في اللقاء الأميركي الذي من المقرر إقامته بداية من الخميس وحتى الأحد المقبلين في دي موين بولاية ايوا، وسيجعل ذلك منهم ومن أي رياضي يغيب عن البطولة غير مؤهل للمشاركة مع الفريق الأميركي في كأس العالم، وفقاً لما قاله دافي ماهوني مدير إدارة الأداء الرياضي في الاتحاد الأميركي. وقال ماهوني «الأمر بسيط. المتسابق الأعلى في كل مسابقة في بطولة الاتحاد الأميركي لألعاب القوى للكبار لعام 2018، والذي اختار المشاركة، سينال مكاناً في الفريق»، فيما قال رينالدو نيهماياه مدير أعمال جاتلين «لا يوجد أي حوافز حقيقة» للعداء البالغ من العمر 36 عاما للمشاركة في ايوا؛ لأنه لا توجد بطولة للعالم، كما أن عدم المشاركة في أي سباقات إضافية سيقلل من الأضرار والإصابات التي سيتعرض لها العداء قبل مشاركته في بطولة العالم 2019 ودورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو. كما ستغيب المصابة توري بوي بطل العالم لسباق 100 متر وبريتني ريس بطلة العالم في الوثب الطويل، التي قالت إنها أكملت موسمها، عن المشاركة. وسيشارك العديد من الرياضيين في منافسات غير التي تخصصوا فيها مثل كريستيان تايلور الحائز ذهبية الأولمبياد وبطولة العالم في الوثب الثلاثي والذي سيشارك في سباق 400 متر.