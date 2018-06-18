الحايك يتخطى «حواجز فلسطين»

أحمد المشهراوي (غزة)
توج الفارس حازم الحايك بلقب بطولة الجواد الصيفية لقفز الحواجز التي نظمها الاتحاد الفلسطيني للفروسية، أمس الأول، على مضمار النادي على شاطئ البحر المتوسط، بمشاركة 53 فارساً وفارسة.
وحقق الحايك مركزه الأول على صهوة جواده «ويلتون» بزمن 25.27 ثانية ضد عقارب الساعة، وقطع المسار 250م، بالزمن الأسرع وبحواجز يصل ارتفاعها 110 سم، بعدد 11 حاجزاً، وتبعه يوسف بهلول على صهوة جواده «ديلن» من الجواد بزمن 26.13 ثانية، ثم الفارس آدم غانم من الأصدقاء ثالثاً على صهوة جواده «أيكو» بزمن 26.41.
|
|