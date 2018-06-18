الحايك يتخطى «حواجز فلسطين»

أحمد المشهراوي (غزة)

توج الفارس حازم الحايك بلقب بطولة الجواد الصيفية لقفز الحواجز التي نظمها الاتحاد الفلسطيني للفروسية، أمس الأول، على مضمار النادي على شاطئ البحر المتوسط، بمشاركة 53 فارساً وفارسة.

وحقق الحايك مركزه الأول على صهوة جواده «ويلتون» بزمن 25.27 ثانية ضد عقارب الساعة، وقطع المسار 250م، بالزمن الأسرع وبحواجز يصل ارتفاعها 110 سم، بعدد 11 حاجزاً، وتبعه يوسف بهلول على صهوة جواده «ديلن» من الجواد بزمن 26.13 ثانية، ثم الفارس آدم غانم من الأصدقاء ثالثاً على صهوة جواده «أيكو» بزمن 26.41.

وأقيمت البطولة بنظام المرحلتين، ضمن ثلاث فئات بدأت بمنافسات فئة 70-80 سم، توج خلالها الفارس يوسف الخضري بالمركز الأول على صهوة الجواد «ساندرو»، وحلت ثانية هلا البطراوي على صهوة الفرس «رماح» بعدما دخلت في جولة تمايز مع الفارس بالمركز الثالث عمرو الصفدي على صهوة الفرس «الكوبرا». وفي منافسات فئة 90-100سم، فاز الفارس محمد رأفت على صهوة الفرس «رماح» وحل في المركز الثاني الفارس محمد عوف على صهوة الفرس «السريع»، وجاء ثالثاً عز الدين عنتر على صهوة الجواد «ديزل».