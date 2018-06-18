فيكتوري يضبط الزمن على إيقاع التايمز

دبي (الاتحاد)
اعتلى زورق فيكتوري 1 بقيادة البطل العالمي الإيطالي اليكس كاريلا صدارة الترتيب العام لمنافسات سباق أفضل زمن في بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا - 1، التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن في نهر التايمز، وأضاف قائد زورق فيكتوري 1 الإيطالي اليكس كاريلا 12 نقطة جديدة بعد نهاية منافسات تصفيات سباق السرعة ليعزز موقفه في صدارة الترتيب العام برصيد 24 نقطة متقدماً من المركز الثالث إلى القمة، مؤكداً قدرات الزورق الجديد والذي يعتبر فخر الصناعة الوطنية من إنتاج مؤسسة الفيكتوري تيم في دبي، وذلك في ثاني ظهور له في البطولة العالمية. وتقدم زورق فيكتوري 1 بقيادة اليكس كاريلا على جميع المنافسين، ومن بينهم الفرنسي المخضرم فيلبي شيب بطل العالم موسمي 2015 و2016 قائد زورق شينيزين 7 الذي يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة والمتسابقان اريك ستارك قائد الزورق 74 والأميركي قائد زورق أبوظبي 6 ولكليهما 20 نقطة في المركزين الثالث والرابع. وسجل زورق فيكتوري 1 زمناً رائعاً في المرحلة الحاسمة قاطعاً مسافة كورس السباق، والتي وصل طولها إلى 1720 متراً في زمن قدره 38:15 ثانية ليحل ثالثاً خلف صاحب المركز الأول المتسابق السويدي اريك ستارك قائد زورق مافبريك 74 والذي سجل زمناً قدره 37:71 ثانية وصاحب المركز الثاني الفرنسي فليبي شيب قائد زورق شينيزن 7 (الصين) والذي سجل زمناً قدره 37:89 ثانية.
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