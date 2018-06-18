فيكتوري يضبط الزمن على إيقاع التايمز



تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 دبي (الاتحاد) ‬اعتلى ‬زورق ‬فيكتوري ‬1 ‬بقيادة ‬البطل ‬العالمي ‬الإيطالي ‬اليكس ‬كاريلا ‬صدارة ‬الترتيب ‬العام ‬لمنافسات ‬سباق ‬أفضل ‬زمن ‬في ‬بطولة ‬العالم ‬للزوارق ‬السريعة ‬فورمولا - 1، التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن في نهر التايمز، وأضاف‎ ‬قائد ‬زورق ‬فيكتوري ‬1 ‬الإيطالي ‬اليكس ‬كاريلا ‬12 نقطة ‬جديدة ‬بعد ‬نهاية ‬منافسات ‬تصفيات ‬سباق ‬السرعة ‬ليعزز ‬موقفه ‬في ‬صدارة ‬الترتيب ‬العام ‬برصيد ‬24 ‬نقطة ‬متقدماً ‬من ‬المركز ‬الثالث ‬إلى ‬القمة، ‬مؤكداً ‬قدرات ‬الزورق ‬الجديد ‬والذي ‬يعتبر ‬فخر ‬الصناعة ‬الوطنية ‬من إنتاج ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬في ‬دبي، ‬وذلك ‬في ‬ثاني ‬ظهور ‬له ‬في ‬البطولة ‬العالمية. وتقدم‎ ‬زورق ‬فيكتوري ‬1 ‬بقيادة ‬اليكس ‬كاريلا ‬على ‬جميع ‬المنافسين، ‬ومن ‬بينهم ‬الفرنسي ‬المخضرم ‬فيلبي ‬شيب ‬بطل ‬العالم ‬موسمي ‬2015 ‬و2016 ‬قائد ‬زورق ‬شينيزين ‬7 ‬الذي ‬يحتل ‬المركز ‬الثاني ‬برصيد ‬22 ‬نقطة ‬والمتسابقان ‬اريك ‬ستارك ‬قائد ‬الزورق ‬74 ‬والأميركي ‬قائد ‬زورق ‬أبوظبي ‬6 ‬ولكليهما ‬20 ‬نقطة ‬في ‬المركزين ‬الثالث ‬والرابع. وسجل‎ ‬زورق ‬فيكتوري ‬1 ‬زمناً ‬رائعاً ‬في ‬المرحلة ‬الحاسمة ‬قاطعاً ‬مسافة ‬كورس ‬السباق، ‬والتي ‬وصل ‬طولها ‬إلى ‬1720 ‬متراً ‬في ‬زمن ‬قدره ‬38:15 ‬ثانية ‬ليحل ‬ثالثاً ‬خلف ‬صاحب ‬المركز ‬الأول ‬المتسابق ‬السويدي ‬اريك ‬ستارك ‬قائد ‬زورق ‬مافبريك ‬74 ‬والذي ‬سجل ‬زمناً ‬قدره ‬37:71 ‬ثانية وصاحب ‬المركز ‬الثاني ‬الفرنسي ‬فليبي ‬شيب ‬قائد ‬زورق ‬شينيزن ‬7 (‬الصين) ‬والذي ‬سجل ‬زمناً ‬قدره ‬37:89 ‬ثانية.