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تضم خريجي «الثانوية العامة» ومجموعة من الجامعات والكليات

بالصور.. الدفعة الثامنة من المجندين تلتحق بمراكز التدريب
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تاريخ النشر: الأحد 06 أغسطس 2017

أبوظبي (وام)

استقبلت مراكز التدريب في القوات المسلحة أمس، شباب الوطن من مجندي الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية، الخاصة بخريجي الصف الثاني عشر «الثانوية العامة» للعام الدراسي 2016 - 2017 ومجموعة من خريجي الجامعات والكليات.

وتوافد المجندون إلى أربعة معسكرات على مستوى الدولة، وهي ليوا في منطقة الظفرة، والعين وسيح اللحمة في مدينة العين، والمنامة في عجمان، وسيخضع المجندون لبرنامج تدريبي متكامل تم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يؤكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التدريبية للبرنامج وتطويرها وتعزيزها بمناهج عالية المستوى لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة منه.

وسيركز برنامج الخدمة الوطنية في المرحلة الأولى منه على تحويل المجندين من الصبغة المدنية إلى الصبغة العسكرية من خلال التدريبات العسكرية، وحمل واستخدام السلاح، وتعويدهم على الضبط والربط العسكري، وتعزيز مستوى لياقتهم البدنية، وترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم، وصقل وتطوير مهاراتهم القيادية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التدريب التخصصي التي يتم التدريب فيها على مهن وتخصصات محددة تخدم القوات المسلحة، ليتم توزيعهم بعد التخصص على وحدات القوات المسلحة ليمارسوا وبصورة فعلية هذه المهن والتخصصات بحرفية عالية جنباً إلى جنب مع إخوانهم العاملين في القوات المسلحة، إلى جانب العديد من المحاضرات التي سيتلقونها على أيدي مدربين متخصصين بهدف تعزيز القيم الإسلامية والوطنية، وقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة ليكون شعارهم «الله - الوطن - الرئيس».

وبهذه المناسبة، رفع اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، معرباً عن فخره واعتزازه بهذه الأفواج من أبناء الوطن ممن التحقوا اليوم لخدمة وطنهم، مؤكداً أهمية هذه المرحلة من حياتهم ودورها الرئيس في بناء وترسيخ القيم النبيلة، الولاء والانضباط والالتزام والجدية في نفوسهم، وتعزيز قدراتهم العسكرية وتنشئة الأجيال القادمة تنشئة وطنية سليمة، ومساعدتها على إدراك التحديات التي قد يواجهونها، وكيفية التصدي لها بمنتهى المسؤولية والحذر والحرص. ... المزيد
     
 

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