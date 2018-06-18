الونسو يقترب من «تاج لومان»



تاريخ النشر: الإثنين 18 يونيو 2018 لومان (رويترز) فاز فريق تويوتا بسباق لومان 24 ساعة، وانتصر الإسباني فرناندو الونسو، بطل فورمولا -1 مرتين، في ظهوره الأول، بسباق التحمل، ليصبح على بعد خطوة واحدة من التاج الثلاثي في سباقات السيارات. وجاء الانتصار الذي كان متوقعاً عقب انسحاب بورشه العام الماضي، في المحاولة 20 لتويوتا التي أصبحت ثاني شركة يابانية فقط تفوز بأهم سباقات التحمل في العالم بعد مازدا في 1991، وتقاسم الونسو سيارة تويوتا رقم 8 مع السائق السويسري سيباستيان بويمي والياباني كازوكي ناكاجيما الذي حسم مركز أول المنطلقين في التجارب التأهيلية وعبر خط النهاية في السباق، واحتلت سيارة تويوتا رقم 7 المركز الثاني بفارق لفة كاملة، ليسيطر الصانع الياباني على المركزين الأول والثاني.