ذهبية وفضية للاعبي الفجيرة في «مونديال الأندية» للتايكواندو

عمان (الاتحاد)

أحرز لاعبا نادي الفجيرة للفنون القتالية ياسر سمير وسيف راشد أول ميداليتين ملونتين في بطولة العالم للأندية للتايكواندو، المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية، بصالة الأميرة سميه في عمان، والتي يشارك فيها 665 لاعباً ولاعبة من 45 نادياً في العالم.

وأهدى رئيس اتحاد التايكواندو العميد أحمد حمدان الزيودي النجاح الذي تحقق في اليوم الأول للبطولة إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، للدعم اللا محدود والتوجيهات الكريمة التي قادت إلى زيادة حصيلة الإمارات من الميداليات الدولية.

وكانت البطولة قد افتتحت رسميا بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو، نائب رئيس اتحاد الأردن للتايكواندو حازم النعيمات، ورئيس لجنة التنظيم أحمد عزت وعدد من المسؤولين الرياضيين، وشهدت البطولة وخلال الحفل الافتتاحي عرضاً معبراً، قدمته مجموعه من رياضي قوات الدرك، شمل عروضاً في الجو جيتسو والتايكواندو والجودو والكونغ فو في عرض موحد، ونجحت بعثة الإمارات من نيل ميدالية ذهبية وأخرى قضية في فئة الناشئين عندما فاز لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية ياسر سمير بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للأندية المقامة في الأردن بوزن 37 كجم لأعمار تحت 14سنة بعد تغلبه على اللاعب الأردني محمد كايد 28-24، ونال سيف راشد الميدالية الفضية في وزن تحت 53 كجم بعد خسارته في النهائي أمام لاعب فلسطين سلام طربيه 23-13.

ويواصل لاعبونا الآخرون حسن علي المسماري وعمر المزروعي وعبد الباسط الكياني وعمار المسماري مشاركتهم في المنافسات التي تختتم مساء اليوم.

من جانبه، وصف المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبو شاويش الأداء الذي قدمه اللاعبان بأنه كان مميزا، ونال إعجاب جميع المراقبين الفنيين، معبرا عن سعادته لنجاح اللاعب ياسر سمير بالفوز بالميدالية الذهبية باعتباره أحد لاعبي مشروع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي لإعداد البطل الأولمبي وهذه هي المشاركة الدولية الأولى له، بينما قال سيف راشد: أشعر بسعادة غامرة للفوز بالميدالية الفضية لأنها لم تكن سهلة، خصوصا وأن القرعة وضعتني أمام لاعبين أكبر عمرا، وأقدم خبرة وصولي للنهائي أسعدني كثيرا وأشكر مدربي عبد العزيز عليان لتدريبي وتجهيزي فنيا.

أما زميلة ياسر سمير قال: هذه أول ذهبية وهي عزيزة عليه لكونها المرة الأولى التي أساهم برفع علم الإمارات على منصات التتويج.