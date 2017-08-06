الدوري الأميركي يبدأ الاستعانة بحكم الفيديو المساعد

نيويورك ( رويترز)
ستدخل بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم عصرا جديدا مطلع الأسبوع المقبل، بعد قرار الاستعانة بحكم الفيديو المساعد في جميع المباريات.
ويقتصر استخدام هذه التكنولوجيا على أربعة مواقف حيث ستساعد الحكام في تقليل الأخطاء بالقرب من المرمى وفي قرارات ركلات الجزاء وفي البطاقات الحمراء، وعند الالتباس في تحديد هوية مرتكب الخطأ.
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وقال كاليب بورتر مدرب بورتلاند تيمبرز «أنظر إلى الأمر كفكرة ستساعد في اتخاذ قرارات صحيحة وهذا ما نريده».
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وتطورت التكنولوجيا الجديدة على مدار ثلاث سنوات، لكن لم يرحب الجميع بالفكرة.
وقال مايكل برادلي لاعب وسط تورونتو «لا أحب الفكرة. أنا شخص تقليدي واعتبر أن الخطأ البشري في التحكيم جزء من اللعبة».