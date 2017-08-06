الدوري الأميركي يبدأ الاستعانة بحكم الفيديو المساعد

نيويورك ( رويترز)

ستدخل بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم عصرا جديدا مطلع الأسبوع المقبل، بعد قرار الاستعانة بحكم الفيديو المساعد في جميع المباريات.

ويقتصر استخدام هذه التكنولوجيا على أربعة مواقف حيث ستساعد الحكام في تقليل الأخطاء بالقرب من المرمى وفي قرارات ركلات الجزاء وفي البطاقات الحمراء، وعند الالتباس في تحديد هوية مرتكب الخطأ.

ولاقى القرار ردود فعل متباينة بين اللاعبين والمدربين.

وقال كاليب بورتر مدرب بورتلاند تيمبرز «أنظر إلى الأمر كفكرة ستساعد في اتخاذ قرارات صحيحة وهذا ما نريده».

وأضاف «كان هناك الكثير من الحالات هذا العام لو تمت الاستعانة فيها بحكم الفيديو لتغيرت المواقف بالنسبة لنا، ولحصلنا على نقاط أكثر لكن أعتقد في النهاية أن التكنولوجيا ستساعد في القرارات المصيرية».

وتطورت التكنولوجيا الجديدة على مدار ثلاث سنوات، لكن لم يرحب الجميع بالفكرة.

وقال مايكل برادلي لاعب وسط تورونتو «لا أحب الفكرة. أنا شخص تقليدي واعتبر أن الخطأ البشري في التحكيم جزء من اللعبة».