لندن (د ب أ)

عندما يلتقي تشيلسي منافسه أرسنال، اليوم، على ملعب ويمبلي في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي، والتي تقام في افتتاح الموسم، سيسعى كل من الفريقين إلى استغلال المواجهة قدر المستطاع في التكشير عن أنيابه، واستعراض القوة أمام منافسيه قبيل انطلاق الموسم الجديد.

كذلك يتطلع تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى الثأر لهزيمته أمام أرسنال 1 /‏ 2 على ملعب ويمبلي في مايو الماضي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يأمل أرسنال في تأكيد تفوقه على غريمه اللندني.

وسوف تشكل مباراة اليوم اختبارا لتغييرات طرأت على كل من الفريقين، وتسلط الأضواء بشكل كبير على افتقاد تشيلسي ثلاثة لاعبين، أدوا دورا بارزا في تتويج الفريق بالدوري في الموسم الماضي.

فقد حل تيموي باكايوكو، القادم من موناكو الفرنسي، مكان نيمانيا ماتيتش، الذي رحل إلى مانشستر يونايتد، كما ينتظر أن يحل ألفارو موراتا مكان دييجو كوستا، الذي أبلغه النادي بأنه بات خارج حساباته، بينما يغيب إدين هازارد عن صفوف تشيلسي في بداية الموسم بسبب كسر في الكاحل.