«دفاعات» الفيصلي تقارع «هجوم» الترجي

القاهرة (الاتحاد)

يلتقي مساء اليوم فريقا الفيصلي الأردني مع الترجي التونسي في المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية في مدينة الإسكندرية المصرية، من أجل انتزاع اللقب والجائزة المالية الكبرى، في وقت ضمن الفريقان الحصول على مبلغ 600 ألف دولار المحدد للوصيف، فيما يبحثان عن جائزة المركز الأول الضخمة البالغة 2.5 مليون دولار.

ويبدو تأهل الفريقين إلى المباراة النهائية أمرا منطقيا، إذ أن كليهما نجح في حصد العلامة الكاملة في البطولة، وتصدر الفيصلي ترتيب مجموعته في دور المجموعات، محققا الفوز على الأهلي المصري ونصر حسن داي الجزائري والوحدة، ثم عاد وكرر تفوقه على الأهلي في نصف النهائي، فيما حقق الترجي الفوز على نفط الوسط العراقي والمريخ السوداني والهلال السعودي، وتفوق على الفتح الرباطي المغربي في نصف النهائي، بما يعني أن الفريق المتوج في مباراة اليوم سيكون قد توج باللقب من دون هزيمة.

ولم يسبق أن التقى الفريقان في أي مسابقة رسمية، رغم أن الفيصلي لعب 10 مرات أمام فرق تونسية سابقا، لكنه التقى فيها الصفاقسي، الإفريقي، البنزرتي، النجم الساحلي ومستقبل المرسى، وفاز مرة وحيدة وخسر 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، ولعب الترجي ضد فريق أردني وحيد وهو الحسين إربد.

ووضع المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للفيصلي، اللمسات الأخيرة على تحضيرات فريقه الذي جاء وصيفا لبطولة كأس الكؤوس العربية العام 1996، ووصيف مسابقة دوري أبطال العرب العام 2007، ويأمل في كسر النحس في المرة الثالثة والوقوف على منصات التتويج خاصة بعد العروض الطيبة التى قدمها الفريق في البطولة وتميزه بالروح الجماعية والدفاع الحديدي.