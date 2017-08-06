«الصقور» يختبر جاهزيته أمام دينامو بانجو

صربيا(الاتحاد)

يدشن «الصقور» مساء اليوم مرحلة المباريات الودية أمام دينامو بانجو الصربي أحد فرق الدرجة الثالثة، ضمن معسكره الحالي في صربيا الذي يستمر 21 يوماً، ويشهد 5 مباريات متدرجة المستوى للوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة للموسم الجديد، في حين يسعى الجهاز الفني لترتيب ودية ثانية أمام فريق سنجريتش الصربي خلال اليومين المقبلين. وتابع اللاعبون التدريبات المكثفة لتنفيذ البرنامج الذي أعده المدرب هاشيك وطاقمه المعاون وذلك في الجانبين البدني والتكتيكي.

وقال اللاعب عمر الخديم، إن اللاعبين أمام تحدٍ جديد مع الفريق في الموسم المقبل، بالطموحات الكبيرة في المنافسة على أفضل النتائج، لتحقيق تطلعات الجماهير التي ساندت اللاعبين في الموسم الماضي، للوصول إلى أفضل درجة من النتائج الإيجابية، موضحاً أن الأجواء الرائعة في النادي تمنحهم الدافع للتحضير القوي في المعسكر الحالي، وتساعدهم على الوصول إلى الجاهزية التي تعزز حضورهم المشرف لحصد النقاط في الدوري.

وأضاف: «مرحلة التجمع الأولى في النادي مهدت الطريق للوصول إلى التأهيل البدني المطلوب، وفي معسكر صربيا تبدو الفرصة مناسبة لمتابعة التحضير الذي يمنحنا الفرصة لتحقيق التجانس المطلوب بين اللاعبين القدامى والجدد».