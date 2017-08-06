نادر المرزوقي: التضحية مطلوبة لتمهيد الطريق أمام الاحتراف

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد نادر المرزوقي، وكيل اللاعبين المعتمد لدى اتحاد الكرة، مدير شركة «تو إليفن سبورت» أهمية التضحية من اتحاد الكرة والأندية واللاعبين لتفعيل الاحتراف الحقيقي لـ «نجوم دورينا» في الدوريات الأوروبية، وذلك بالتدرج في التجارب الاحترافية قبل الوصول إلى الظهور مع الأندية المرموقة على المستوى العالمي، على غرار تجربة اللاعب المصري محمد صلاح، وغيره من اللاعبين العرب الذين سطعوا في سماء الكرة العالمية، بعد التدرج في التجارب الاحترافية، موضحاً في الوقت نفسه أهمية إشاعة ثقافة الاحتراف حتى لو كانت البداية مع أندية صغيرة لا تلبي الطموحات، طالما أننا على ثقة بأنها مرحلة مؤقتة للاعبين يملكون المهارة والإمكانات الفنية الجيدة قبل أن نفيق على واقع لا ينسجم مع التطور الذي تشهده الدولة في جميع المرافق.

وقال إن عمر عبدالرحمن«عموري» يمكن أن يمثل هذه البداية؛ لأنه قادر على صناعة الفارق، وتقديم تجربة جديرة بالاهتمام في أوروبا.

وأضاف: هناك محاولات تجرى الآن من قبل شركة «تو إليفن سبورت» لتنظيم مؤتمر لمناقشة الطرق الكفيلة بالوصول إلى مرحلة الاحتراف بمشاركة كبيرة من المعنيين بالأمر على الصعيد العالمي، ولاحظنا أن مجلس دبي الرياضي يحرص في كل عام على استضافة ألمع نجوم الكرة على مستوى العالم لمناقشة التجارب الاحترافية، فلماذا لا نستخلص منها العبر والدروس حتى ننطلق من واقع حقيقي يؤدي للنتائج المطلوبة، وهناك مشاريع خاصة بالتسويق والرعاية للاعبين على المستوى الأوروبي لدعم التطور الكروي.

ورداً على سؤال حول توافر الخيارات من اللاعبين المواطنين بعد دمج بعض الأندية أخيراً، قال المرزوقي: «الواقع الأخير أفضى إلى مجموعة من الخيارات الكبيرة على صعيد اللاعبين المواطنين، موضحاً أن أسعار النجوم الذين ترفض الأندية بالتخلي عنهم، لم تتأثر بالقرارات الأخيرة، في حين أن بعض الأندية حصلت على فرص كبيرة للتعاقد من الفائض الكبير في العناصر، إثر القرارات الأخيرة، إلى جانب إلغاء دوري 21 سنة.

وأوضح المرزوقي أنه لا يفكر في مصلحته الخاصة ويراعي بالدرجة الأولى ما يمكن أن يمثل طموحات اللاعب عندما يفكر في تسويقه وتمهيد الطريق له في الانتقال إلى نادٍ جديد، حتى لا يخسر الثقة المطلوبة، الأمر الذي شجعه على النجاح خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن ثقافة اللاعبين أصبحت كبيرة بما يسمح لهم بتقدير الأمور وفق المعطيات المتوافرة.