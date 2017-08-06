بطولة لبنان لجمال الخيل حققت مردوداً فنياً طيباً

بيروت (الاتحاد)

حققت بطولة لبنان المحلية الخامسة لجمال الخيل في لبنان، والتي أشرفت على تنظيمها جمعية مربي الخيول العربية برئاسة شفيق الموسوي، مردودا فنيا طيبا، حيث تابع فعالياتها ممثل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الوزير غازي زعيتر وممثل قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، العقيد ربيع الزمار، وممثل مدير العام لقوى الأمن الداخلي المقدم إبراهيم جمعه والنائب عاصم عراجي وعدد من القادة الأمنيين ورؤساء البلديات، وعدد كبير من مربي الخيول العربية في لبنان، تدعيماً وترسيخاً للمكانة التي وصلت إليها هذه الرياضة.

وحظيت البطولة التي رعاها مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في بلدة رياق البقاعية بإشادة كبيرة من الأوساط المحلية في لبنان، وكان لهذا الدعم الأثر الكبير في جعل هذه البطولة في طليعة المسابقات في لبنان بحضور متميز.

واجتذبت البطولة الخامسة لجمال الخيول التي أقيمت على كأسين تحملان اسم الوثبة ستاليونز، مشاركة نخبة من أفضل وأجود خيول الجمال على الساحة المحلية في لبنان سلطت الضوء على صفات الجمال والأناقة والرشاقة والقوة التي تشتهر بها سلالات الخيل العربي الأصيل.

وأثبتت هذه المشاركات ارتفاع مستوى البطولة وتطورها عاماً بعد عام محققة أهدافها في تعميق حب هذه الرياضة في نفوس المهتمين، من خلال الاطلاع على سلالات الخيول المختلفة ومعرفة أجود أنواعها وكيفية اقتنائها وتربيتها.