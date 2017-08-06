ناصر الظاهري متعدد المهام

تونسبرج (الاتحاد)

يقوم ناصر الظاهري المشرف الفني على فريق أبوظبي بدور «الراديو مان» الخاص بالمتسابق راشد القمزي خلال السباق، كما يؤدي مهامه الفنية المختلفة بالإشراف على الزوارق وتجهيزها من أجل المنافسة، وأيضا الإعداد الأخير للمحركات ومتابعة كل ما يلزم من أجل اكتمال جاهزية الزوارق.

وقد حرص الظاهري على توجيه الفنيين بشكل مكثف وصارم في وضع اللمسات الأخيرة للمحركات، والتجهيزات الخاصة بها بالإضافة إلى المراوح. وعن محركات الزوارق قال الظاهري: من المهم جدا أن يعلم المتابعون لهذه السباقات بأن قوة محركات الزوارق واحدة ولا يوجد أي تعديلات عليها، حيث إن القوة العادية لها هي 250 وأيضا توجه اللجنة الفنية باستخدام نوع موحد من المحركات، ولكن تكمن اللعبة في طريقة إعداد المراوح الخاصة بالمنافسة، ووضع القياسات الأنسب، بالإضافة إلى التوصيلات الخاصة بالمحرك مع الزورق. وأضاف الظاهري: الفارق أيضا أن المحركات في بطولة الفورمولا 1 من الممكن أن يتم تزويدها بعض الشيء ولكن في الفورمولا 2 فإن ذلك غير ممكن طبقا للوائح والقوانين، وبالرغم من ذلك تصل سرعة الزورق إلى 190 كيلو مترا في الساعة، وهو رقم كبير وقوي أيضا في سباقات السرعة والتحدي.