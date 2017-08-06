متاجر «ألدي» الألمانية توقف بيع البيض بعد فضيحة تلوثه

برلين (د ب أ)

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة للمواد الغذائية «ألدي» سحب كل البيض من على الأرفف والتوقف عن بيعه في متاجرها بألمانيا، وذلك في أعقاب فضيحة تلوث البيض بمبيد حشري محظور استخدامه في منتجات غذائية مخصصة للاستهلاك الآدمي.

وذكرت سلسلة «ألدي»، التي تدير في ألمانيا مجموعتي متاجر منفصلتين «ألدي نورد» و»ألدي زود»، في بيانها أمس، أن سحب البيض من متاجرها «إجراء احترازي بحت» يهدف إلى تعزيز «الوضوح والشفافية» مع عملائها، موضحة أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أضرار صحية في منتجات البيض التي كانت تعرض في متاجرها.

وضربت فضيحة البيض الملوث بالمبيدات تقريبا كل الولايات الست عشرة في ألمانيا باستثناء ولايتي زارلاند وسكسونيا. وكانت الفضيحة ظهرت للعلن الأسبوع الماضي عندما تم العثور على مستويات عالية من المبيد الحشري فيبرونيل في البيض القادم من مزارع هولندية وبلجيكية.

وفيبرونيل هو مكون شائع في المنتجات البيطرية من أجل القضاء على البراغيث والقمل والقراد في الحيوانات. وهو مبيد محظور استخدامه على الحيوانات التي ستستخدم للاستهلاك الآدمي إذ أنه يمكن أن يتسبب في أضرار بالكبد والغدة الدرقية والكلى إذا ما تم تناوله بكميات كبيرة. وتتخذ «ألدي» حتى الآن أكثر الإجراءات عنفا.

في حين قالت سلسلة متاجر «ليدل» إنها ستبيع فقط البيض الذي تم اختاره من خلوه من الفيبرونيل في المستقبل. وقالت متاجر أخرى في ألمانيا مثل «ريفي» و»إيديكا» إنها ستنتظر الآن وتتابع الموقف.