«دبي لتنمية الصادرات» تنظم في نوفمبر قمة التصنيع والتجارة المستقبلية

دبي (الاتحاد)
تنظم مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، «قمة التصنيع والتجارة المستقبلية» للسنة الثانية على التوالي وذلك يومي 6-7 نوفمبر 2017. ويأتي تنظيم القمة، التي تستهدف المعنيين من التجار والمصنعين والمصدرين، ومقدمي الخدمات، والمشترين الدوليين، وموظفي المؤسسات الحكومية والاتحادية ذات العلاقة على مستوى الدولة، بالشراكة مع «اكسبوتريد» المتخصصة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، لتقديم منصة مثالية لمناقشة الاتجاهات المستقبلية في التميز في التصنيع، والاستراتيجيات الرئيسة لتعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية، حسب بيان أمس.
ويشارك في القمة أكثر من 40 خبيرا دوليا وإقليميا في مجال الصناعة، وذلك من خلال تقديم جلسات رئيسة، والمشاركة في حلقات نقاش، وتقديم دراسات حالة عن المواضيع التي تشكل مستقبل التصنيع والتجارة في المنطقة، إضافة إلى مناقشة ملامح «الثورة الصناعية الرابعة» الجديدة، والتي ظهرت تحت مسميات «الصناعات الرقمية الذكية المتكاملة»، و«المُكونات الرقمية للمواد والخامات المستخدمة في الصناعة»، و«المصنع الرقمي الذكي»، و«الإدارة الذاتية الرقمية».
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